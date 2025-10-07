【前後編の前編／後編を読む】初のわが子誕生に動揺しすぎて「不倫しちゃった」夫 産後の妻が一喝しても2度3度…歪んだ心理の裏にあるもの

日本の男性は妻を母親のように思っている人が少なくないと、よく言われる。男には3人の「ママ」が必要で、「実母、飲み屋のママ、そして妻」がそうだという説もある。女性と対等なパートナーシップを築くより、恋人や妻を「母」にしてしまうほうが楽なのかもしれない。

【写真を見る】「夫が19歳女子大生と外泊報道」で離婚した女優、離婚の際「僕の財産は全部捧げる」と財産贈与した歌手など【「熟年離婚」した芸能人11人】

今になって考えると確かにそうかもしれないと、高藤峻也さん（50歳・仮名＝以下同）はつぶやくように言った。

2歳下の妹の世話を押し付け、母は飲みに出かけた。テーブルに千円札を残して…

「そばに女性がいないと落ち着かない。たとえばAさんとデートするはずだったのにドタキャンされたら寂しくなって、その場でBさんに連絡して誘っちゃう。Aさんへの当てつけじゃないんです。寂しいから誰か一緒にいてほしいと思うだけで……。大人なのにバカみたいと言われたこともありますが、こういうのって性格的なものだからどうしようもないんじゃないでしょうか」

峻也さんはふっと上目遣いにこちらの顔色をうかがう。同意してくれるかどうかが不安のように見える。

峻也さんが育った家庭

「僕は母親からネグレクトされていたんです。でもそれを周囲に知らせたくなかった。母にかわいがられていると妄想しながら、小学校では母と仲がいいように装っていました。うちは僕が小学校に上がるときに両親が離婚、母は実家から援助を受けながら生活していました。でもめったにごはんも作ってくれなかったし、2歳下の妹のことは僕に押しつけて自分は日が暮れると飲みに行ってしまう。いつもテーブルに千円札が置いてありました」

妹を連れて近所の商店街へ行き、惣菜やごはんを買った。おかあさんはどうしたのと聞かれると「お仕事が忙しいんだ」と庇った。隣近所の主婦が心配して見に来ることもあったが、そんなとき彼は玄関をそっと開け、「今日はおかあさんがごはんを作ってくれてる」とか「おかあさんは風邪ひいて寝てるの」とか、適当な理由をつけて母がいることを強調した。

「実際、母がいることもあったけど、そういうときの母は酒を飲んで寝てました。離婚が母を変えてしまった」

大人になってから、父がかなり女性にだらしなかったこと、逆に母は潔癖なまでに道徳や倫理観に厳しい人だったと知った。だが離婚してからの母は、完全に「壊れて」おり、子どもたちを教育できるような人間ではなくなっていた。

「母は実家から経済的な支援は受けていましたが、両親はうちに来たこともなかったから関係としては疎遠だったんでしょうね。母とその両親がどんな関係だったのか、僕はよく知らないんです」

若い男が同居、妹を見る目が…

それでもさすがに孫たちのことが気になったのだろう。彼が9歳のころ祖母や伯母がやってきたことがあった。飲んだくれて顔色の悪い母が、祖母と伯母に怒られていた記憶がある。だが母の生活態度は改まらなかった。ときどき来ていた祖母たちも、徐々に顔を見せなくなった。母だけでなく、親戚にも遺棄されたと峻也さんは苦笑する。

「僕が中学に上がったころ、若い男性が同居するようになりました。母は男に媚びてばかりいた。男は母といちゃいちゃしているときもあったけど、だんだん妹を妙な目で見ていることに気づきました。もしかしたら僕の思い過ごしかもしれない。僕は母に何度も『あいつは追い出したほうがいい』と言ったけど、母は聞く耳を持たなかった。とにかく妹を守らなくてはという思いで必死でした」

心配だったから彼は部活動もせず、妹と待ち合わせして一緒に帰宅するようにした。そのうち男は母に飽きたのか、偽の家庭にうんざりしたのか、姿を消した。母はぼんやりと日常を送るようになっていく。

「地元の公立高校に入ったとき、母に『しっかりしてよ』と言ったことがあるんです。でも母は、今思えばうつ状態だったんでしょうね。生きる気力をなくしていた。それでも男ができるんですよ、なぜか。そうすると急に生き生きとして夜は帰ってこなくなる。もう、母がいなくてもいいやと思うようになっていきました。母が家で鬱々としているよりは、夜はいないけど張りのある顔をしていてくれるほうがいいと」

家族が重い

祖母と伯母は忘れたころに交互にやってきた。もうおにいちゃんが大きいから何とか大丈夫ね、この家はと言われたのが高校2年生のときだ。「大学の費用は出してあげるから」と祖母がはっきりと言ってくれた。

「妹は地元のワル仲間とつるんでいたけど、僕はせっせと勉強しました。こんな家庭からは早く抜け出したかった。母のことも妹のことも、心から追い出しました。自分のことだけ考えて生きていこうと決めた」

家族が重かった。家族のためにがんばってもまったく報われないと若い峻也さんは気づいてしまった。友人が、家族と旅行したり外食したりした話を聞いても、特に羨ましいとも思わなかった。経験がないことは羨望の的にもならないのだろう。

「大学に入って上京しました。妹のことは多少気になったけど、『自分の人生をひとりで考えて生きていけよ』と冷たい言葉を残した記憶があります。親ガチャにはずれた僕らは、自分で自分を守っていくしかない。妹にも早く気づいてほしかった」

バイト先の夫婦に救われて

その後、妹は高校を中退、ワル仲間の子を妊娠するも、結婚もせずに逃げられた。そんな妹をチラチラと見ながら、彼は自分の思った道を進んでいく。

「18歳でひとりになって、それからは自分の人生を自分で作っていくんだと意気込んでいました。大学生活は楽しかった。もちろんアルバイトをしなければ生活できなかったけど、まかないのついた居酒屋で一生懸命働きました。ちゃんとごはんを食べさせてもらえるだけでありがたかった」

彼が長期間、バイトをしたのは個人経営の居酒屋だった。主人夫婦が本当に親切にしてくれた。突っ張っていた彼の心が少しずつ溶けていき、女将に自分の境遇をぽろっと話したこともあった。

「大学2年のときだったかな、熱を出してバイトに行けなくなったんです。なんとか電話で連絡してひとりで寝ていたら、夜中に女将さんがアパートを訪ねてきた。『おいしいものをもってきたから食べて』と、いろいろ差し入れしてくれて。ありがたかった」

手練手管の年上女性に…

翌日には熱も下がったが、咳がひどかったのでバイトには行けなかった。深夜、女将さんはまた来てくれた。熱が下がってよかったと作ってきたおかゆの土鍋を火にかけ、「あなた、唐揚げ好きだったわよね。食べられる？」と出してくれた。

「その唐揚げを一口食べたら、本当においしくて。ときどきまかないでも出してくれるんですが、絶妙な味つけなんですよ。『大将、おいしいもの作りますよね』と言ったら、『そうなの。あの人は本当に味つけが上手』って。いい夫婦なんだなあと思いながら話していたんですが、女将さんがやけに近くに寄ってくるんですよ。おかゆをよそってくれたときなんて、僕にぴったり貼りついて。熱を出して汗かいたから臭いですよと冗談交じりに言ったら、そんなことないわよって、僕の背中に頬をすりよせてきた。20歳そこそこの男に、30代後半の熟女がそんなことをしたら、暴走するに決まってますよ」

彼女は彼の暴走を受け止めてくれた。それどころか暴走を煽った。「手練手管の年上女性にすっかり骨抜きにされた」と彼は振り返る。

「大将はね、できないのよ。だからまたしてねと女将さんは帰りがけに色っぽい目を送ってきました。大将は40代だったと思うけど、何か病気だったんですかね、あるいはできないというのは女将さんのでまかせだったのか……」

大将を見て胸が痛んだが…

店に出られるようになって大将が、「おお、元気になってよかった。心配したぞ」と笑いかけてくれたとき、さすがの峻也さんも胸が痛んだ。恩を仇で返すというのはこういうことだろうなと思ったという。

「人として何をすればいいのか、何をするといけないのか。少しだけわかったような気がしました。僕はそういう教育とかしつけとかを受けていなかったんですよね。情けないことに」

そう言いながらも、彼はすぐには女将さんとの関係を断ち切れなかった。あるとき、大将とふたりきりで世間話をしながら店の片付けをしていると、「オレはかみさんを苦しめているだけなのかもしれないなと思うことがあるよ」とふと大将はつぶやいた。バレたかと思ったが、大将はそれきりなにも言わなかった。

「バレているわけじゃないとそのときは思いましたが、大人になった今考えると、大将は気づいていましたね。ただその後、女将さんはお店の客と駆け落ちしちゃったんですよ。大将はもちろんだけど、僕も裏切られたような気になった。大将は気落ちしながらも、がんばって店を続けていました。僕が就活をするころ、店を手伝ってくれていた元お客さんの女性と大将が恋愛関係に陥って……。人間ってすごいなと思いながら、僕は無事にアルバイトを辞めました」

人生を学んだし、男女の関係にはいいタイミングというものがあるんだとも知った。

＊＊＊

女将さんとの思わぬ関係を振り返ると、峻也さんが“母性”を強く求めてしまうのは、生育環境に根差したものなのだろうか。【記事後編】では、それを妻に求め、暴走する彼の半生を紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

デイリー新潮編集部