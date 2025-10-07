夫の不倫中…高熱で絶望した妻の前に現れた「意外すぎる救世主」｜助産師と不倫した夫の末路♯21【ママリ】
まいに「仕事」だとウソをついて、不倫相手・みくの元へと出かけた夫。一方、残されたまいは、病院に行きたいのに、体調が悪くて動けずにいました。心の中で「誰か助けて！」と叫ぶと、それに応えるかのように、インターホンが鳴り…。
©︎ponko008
©︎ponko008
不倫相手・みくに呼び出され、体調不良のまいを置いて家を出た、夫…。助産師である、みく…。職業柄からも、子育て中の女性の大変さを理解していないはずはないのですが…。
©︎ponko008
©︎ponko008
不倫相手に夢中の夫…。体調不良のまいのことは、心配ではないのでしょうか。
©︎ponko008
©︎ponko008
自分一人ならまだしも…体調不良の状態で、小さな娘を連れて病院に行くのは、とても大変ですよね。まいは病院に行けず、心の中で助けを求めます。
©︎ponko008
©︎ponko008
まいの心の声に呼応するかのように、インターホンが鳴りました。
©︎ponko008
なんと、インターホンを鳴らしたのは、鬼束課長でした！想像もしていなかった人物の訪問に、まいはとてもおどろいたことでしょう。
「迷惑をかけない人なんかいない」
©︎ponko008
©︎ponko008
まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。
課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。
まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。
みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。
記事作成: こびと
（配信元: ママリ）