◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦 カブス―ブルワーズ（2025年10月6日 ミルウォーキー）

カブス・今永昇太投手（32）が6日（日本時間7日）のブルワーズとの地区シリーズ第2戦に先発したが、2回2/3を5安打4失点で降板した。

鈴木誠也の先制3ランの援護をもらい、上がった初回のマウンド。テンポ良く2死をとったが、コントレラス、イエリチに連打され2死一、二塁のピンチを招く。ボーンに対し、フルカウントからの7球目、内角スライダーを左越えへ3ランを浴びた。内角球を続けたが、最後にとらえられた。

2回こそ3者凡退に抑えたが、3回だった。2死無走者からコントレラスにカウント1ボール1ストライクからの3球目を左翼席へ勝ち越しソロを打たれた。その後、イエリチにも安打を打たれたところで降板した。いずれも簡単に2死をとってからの一発で、わずか46球の降板となってしまった。

1日のパドレスとのワイルドカードシリーズ第2戦はオープナーに続く2番手での登板で、4回3安打2失点。2度目の登板でポストシーズン（PS）初先発となった。負ければ相手に王手をかけられる一戦。「今、この場所にいる時点で自信を持っていい。何があっても胸を張って（本拠球場の）リグリーに帰ればいい」と自然体でマウンドに立ったが、本来の投球はできなかった。

同地区のライバルであるブルワーズ戦は今季3試合に先発して1勝2敗で防御率3・57だった。今永はレギュラーシーズンから通算11試合連続被弾となった。