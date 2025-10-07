小倉優子、次男が弟に作ったオムライス朝食を披露 料理する姿に反響「背高くなりましたね」「大きくなって頼もしい」
タレントの小倉優子（41）が5日、自身のブログを更新。次男（8）が作った朝食を紹介した。
【写真】「背高くなりましたね」小倉優子が公開した料理する次男
「次男クッキング」と題したブログで、「次男が三男のために朝ごはんを作ってくれました」とつづり、調理をする次男の後ろ姿と、出来上がったオムライスを公開している。
最近、週末は次男が三男（5）の朝食を作ることが定番になっていることや、長男（13）が朝5時起きで部活へ出発したことを明かし、子どもたちとの仲むつまじい様子や、育児に奮闘している様子をのぞかせた。
コメント欄には「兄ちゃん、良いやんか〜…上手いやん!!」「次男君も背高くなりましたね？キッキンカウンターがもう低いみたい」「兄弟愛が強くてとても羨ましいです」「お子さん達、どんどん身体も心も成長されて大きくなって頼もしいですね」などの声が寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男、16年11月に次男を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月に離婚している。
