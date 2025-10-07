６日に放送されたＮＨＫ「クローズアップ現代」では「自民・高市新総裁 連立の行方は？」を放送。連立のカギを握る国民民主党の榛葉賀津也幹事長が登場し、自民党のキングメーカー・麻生太郎氏について述べた。

放送された６日にインタビューに応じた榛葉幹事長はその最中に本棚から１冊の漫画を取ってきた。それは麻生氏から借りたという「ひらばのひと」という講談師を描いた漫画だった。

榛葉氏は自民党総裁選の前日となる３日の記者会見で、麻生氏とは「最近会った」と認めたが「漫画を借りにいった」などと説明していた。ネットでは「本当か？」などの疑惑の声が上がっていたが、本当に借りていた。

榛葉氏は「麻生さんとは長いのでね。本当に私の初当選の頃から。個人的には麻生さんとはケミストリーがあって。今の高市自民党の大きな支柱じゃないですか？まさに自民党の総裁選の流れを一気に変えた。あれだけできる方は今、そうそう自民党にはいないね」とキングメーカーの底力を認めていた。

他のやり取りは？と聞かれるも「それは言わない」。このインタビュー後に、榛葉氏は麻生事務所を訪問。連携のあり方を協議したものと思われる。

インタビュアーから閣僚ポストの提示があったらどうするか？との質問が飛んだが、「仮定の話には答えられない」とし「われわれはポストが欲しいのではない。欲しいのは政策実現です」と言い切っていた。