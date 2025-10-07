NUONE新作インナー！Makuake先行販売中、極上の着心地を体験

日本製の極上インナー「NUONE」が、Makuakeにて先行販売中！ホールガーメント®技術で立体的に編み上げられたこのインナーは、縫い目がなく肌触りが抜群。カシミヤとシルクを贅沢に使用し、長時間の着用でも快適さが持続します。さらに、Makuake限定カラーの「ピンク」も登場。数量限定のお得な早割もあるので、ぜひこの機会をお見逃しなく！

NUONEの進化、立体的なデザインと極上の素材



NUONEのインナーは、ホールガーメント®技術により、縫い目のない滑らかな着心地を実現。立体的に編み上げられており、体型にぴったりフィットし、美しいシルエットを作り出します。

カシミヤ50％とシルク50％を贅沢に使用しており、肌に優しく、長時間着用しても快適。肩回りや袖のデザインも進化し、より動きやすく、自然な着心地を提供します。

Makuake限定！お得な先行販売で極上インナーを手に入れよう



現在、Makuakeで先行販売中のNUONEインナーは、数量限定の「ピンクカラー」も登場！この限定カラーはMakuakeだけで手に入る貴重なアイテムです。

また、超早割を利用すると、通常価格24,800円（税込）から最大20％OFFの19,840円（税込）で購入可能。この機会に、極上の着心地を体験してみてはいかがでしょうか？

インナーだけでなく、アウターとしても楽しめるNUONEの魅力



NUONEはインナーとしてだけでなく、そのままルームウェアやアウターとしても着用可能。カシミヤとシルクの贅沢な素材感は、肌に優しく、日常使いにも特別なシーンにもぴったり。

インナーとして着るだけではなく、コーディネートに取り入れて、いつものスタイルに華やかさをプラスできます。

NUONEで極上の着心地を体験しよう

NUONEのインナーは、ホールガーメント®技術とカシミヤ・シルクの贅沢素材を使い、どんなシーンでも快適さと美しさを提供します。

Makuake限定の「ピンクカラー」やお得な早割を活用して、今すぐ極上の着心地を体験してみてください。数量限定、10月13日（月・祝）22時までの先行販売をぜひお見逃しなく！