6日夕方から夜にかけて、県内ではクマと車が衝突する事故が相次ぎました。



いずれもけがをした人はいませんでした。



鹿角警察署の調べによりますと6日午後5時15分ごろ、鹿角市花輪字月竹沢の市道を走っていた普通乗用車が右側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。



運転していた鹿角市の50代の男性にけがはありませんでした。



衝突したクマは体長が約1メートルです。





事故の後、クマは北側に立ち去ったということです。また、高速道路交通警察隊によりますと6日午後5時40分ごろ、横手市山内黒沢の秋田自動車道下り線を走っていた普通乗用車が道路を横断していたクマ1頭と衝突しました。車を運転していた仙台市の40代の男性にけがはありませんでした。クマは体長が約50センチだったということです。秋田東警察署の調べによりますと6日午後6時40分ごろ、秋田市仁別字蛇馬目沢の市道で道路上にいたクマに普通乗用車が衝突しました。車を運転していた秋田市の20代の男性にけがはありませんでした。クマの体長は約1.8メートルです。また、大館警察署の調べによりますと6日午後8時30分ごろ、大館市白沢字白沢の国道7号を走っていた中型トラックが、左から横断してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた青森市の30代の男性にけがはありませんでした。クマの体長は約1メートルです。一方、6日午後11時ごろには大館市比内町扇田字長坂の市道を走っていた軽乗用車が、右から道路を横断してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた大館市の20代の男性にけがはありませんでした。クマは体長がおよそ50センチでした。県内でクマの目撃件数が例年を大幅に上回っていることなどを踏まえて、秋田県は「ツキノワグマ出没警報」を11月30日まで延長しています。県自然保護課は、「本来であれば、秋になるとクマの出没は少なくなる傾向にあるが、今年はそれが見込めず、出没が多い状況は今後も続く」と予想しています。