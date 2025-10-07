ホットケーキミックスで「マドレーヌ」を作ってみた！ バター風味が美味しいリッチなお菓子のレシピへ「おいしそう」の声

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『#246【お菓子】ホットケーキミックスでマドレーヌ！【東北きりたん】』というarchさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

今回はホットケーキミックスでマドレーヌ！ しっとりとしたお菓子を堪能しましょう！

【材料】 ホットケーキミックス：50g バター：30g 牛乳：30ml きび砂糖：20g 卵：Lサイズ1個 バニラオイル

投稿者のarchさんがホットケーキミックスでマドレーヌを作ります。まずは100均のシリコーン型にサラダ油を塗りました。

続いては生地作り。Lサイズの卵1個にきび砂糖20g、牛乳30mlを加え混ぜます。あればバニラオイルやペーストを少々加えて下さい。

生地が混ざったら溶かしたバター30gを加え混ぜ、そこへホットケーキミックス50gをふるいながら入れます。

滑らかに混ざった生地をマドレーヌ型に流し入れたら、180度に予熱したオーブンで20分焼きます。

こんがり良い色になったところでマドレーヌの完成！ 周りはカリっと、中はしっとりした生地に仕上がりました。甘さが美味しいマドレーヌを作ってみたくなったという方は、動画を参考にお試しください。

視聴者のコメント