「オシャレだと思う女子プロ」ランキング1位は抜群のスタイルでウェアを着こなすゴルフ界の“ファッショニスタ”
プレーもさることながら、華やかなウェアでもファンを魅了する女子プロゴルファー達。オシャレな着こなしは多くのゴルファーのお手本にもなるし、契約ブランドのアイコン的役割も担っている。そこで、「オシャレだと思う女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。栄えある1位に選ばれたのは、ゴルフ界の“ファッショニスタ”こと原英莉花だ。
【ランキング】オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ
【1位】原英莉花1位に輝いたのはゴルフ界のファッショニスタ、“オシャレ番長”の異名を持つ原英莉花。173センチの長身に長い手足、さわやかなビジュアルで、「何を着ても似合う」と多くの票を集めた。豹柄のパンツとキャップを試合で着用したり、アワードや前夜祭でのドレスアップだったり、その姿はSNSでも大きな反響を生んでいる。ウェア契約先の「パーリーゲイツ」「マスターバニーエディション」のイベントでは、ファッションのポイントについて「３色でまとめたい」とこだわりを話しており、着用するウェアも「シーズンが始まる前に決めていて、キャディバッグも3?4週間ごとにチェンジしている」と、試合で使用するアイテムは入念な打ち合わせの上で決めていると明かしている。今回の投票では、「長身でスタイリッシュ」「スタイルを活かしたファッションを楽しんでいる」「服のセンスがいい」などのコメントが寄せられた。現在は米ツアーに参戦中だが、次に日本で試合するときにはどんなウェアで登場するのか、楽しみだ。【主な投票コメント】・ウェアをきれいに着こなしている。・スタイルがいいので、何を着ても似合う。・ゴルフスタイルだけでなく、私服、パーティドレスともにおしゃれ。・高身長でエレガントだから。・ウェア、アクセサリー、スタイル、ビジュアル、すべて最高！・スタイルが良くて華やか。・着こなしがカッコいい！・ファッションリーダーだと思うから。◇ ◇ ◇1位〜10位にランクインしたのは？→関連記事で【「オシャレだと思う女子プロ」ランキング！ 原英莉花に河本結……ゴルフ界のファッションリーダーは誰だ?】を掲載中
