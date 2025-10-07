「いつも元気で笑い声が大きい人」は青木香奈子、「いつもせっかちで早口言葉が慌ただしい人」は堀琴音！ LPGAのSNS投稿が大バズり中
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「○○な人に回します」と言いながら女子プロたちが次々に動画をつないでいくシリーズの第2弾を公開した。
【動画】金田久美子が「愛犬の赤ちゃんをもらってくれた」と紹介した人【日本女子プロゴルフ協会の公式Instagramより】
第1弾の最後は菅楓華が「いつも元気で笑い声が大きい人に回します」と言ったところで終了。それに対しコメント欄では誰が登場するのか様々な予想が展開されていたが、正解は青木香奈子だった。元気いっぱいで登場した青木は「ガリガリ君のコーラ味を美味しそうに食べていた子」と言うと、後ろに立っていた菅と一緒にポーズを決めて徳永歩にバトンを回した。脇元華が「いつもせっかちで早口言葉が慌ただしい人」と紹介したのは、先週の「日本女子オープン」で嬉しい優勝を飾った堀琴音。安田祐香が「めちゃくちゃ阪神ファンな人」と紹介したのは、群馬県出身の青木瀬令奈だった。そして木村彩子から「はんなりはんな人」と紹介された京女・川崎春花が「クールそうに見えるけど子供っぽくておしゃべりな人に回します」と言ったところで、第2弾は終了。はたして川崎が回した選手は誰なのだろうか。このシリーズは「可愛いーーバトンリレーですね」「どーんどん次の方へ」「続編期待しかない ﾜｸﾜｸ」などファンからも大人気。早くも第3弾の公開を期待する声が多かった。
