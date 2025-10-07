◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ドジャース4―3フィリーズ（2025年10月6日 フィラデルフィア）

ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第2戦に勝利し、2連勝でリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。3点リードの9回に救援陣が打ち込まれて1点差に迫られたが、最後は佐々木朗希投手（23）が試合を締めて逃げ切った。

4―3の9回2死一、三塁で佐々木はナ・リーグ首位打者ターナーの懐へ99・3マイル（約159・8キロ）の直球を投じた。力のないゴロが二塁手・エドマンのもとへ飛ぶと、一塁手・フリーマンへ転送。送球がワンバウンドとなり、やや逸れたため、最後はフリーマンが体勢を崩しながらもミットからボールをこぼさずアウトをもぎ取り、ゲームセットを迎えた。

試合後、フリーマンは「トミー（エドマン）の投げた球を幸いにもベースにとどまって捕球できた。白髪がもみあげまで伸びてるかも。それぐらいストレスのたまるイニングだった」と9回は緊張の連続だったと苦笑いした。

それでも絶体絶命のピンチを救った佐々木については「彼が今日のようなプレッシャーの場面で登板するのは本当にすごいことだよ。得点圏に走者を背負って2死一、三塁。敵地の9回裏で、あれほど冷静でいられるのは並大抵じゃない」とねぎらいの言葉。「初球のスプリットはすごく良かったし、ゾーン付近に決まっていた。それで落ち着いているのが分かったよ」と1球目で冷静だったと見て取れたと振り返った。

そして「今はマウンド上で本当に落ち着いていて、自信に満ちている。アウトを取った後の表情を見ても、“自分はやれる”と確信しているようだった。彼はこのポストシーズン全体を通して、ものすごく大きな武器になると思う」と今後も必要不可欠な存在だと断言した。