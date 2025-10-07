６日のフジテレビ系月９ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」初回放送で、番組提供として５社が紹介された。前期の同枠「明日はもっと、いい日になる」は２社だった。ガバナンス問題でスポンサー離れを起こしていた同局に、企業ＣＭが戻りつつあるようだ。

刑事ドラマの人気シリーズ作「絶対零度」は今回、テレビ朝日系「科捜研の女」の看板・沢口靖子を迎えて始まった。初回は、沢口演じる巡査部長の奈美が走るシーンなどが話題を呼んだ。

この作品で提供社として名前が出たのが、登場順にフジパン、花王、大和証券グループ、エステー、サントリーの５社。前期の福原遥主演「明日は――」はエステーとサントリーの２社だった。フジは「ナショナルクライアント」級のＣＭ再開が増えつつあり、９月には８月単体でのＣＭ出稿が「前年の５割」との発表が報じられた。

そうした流れを反映したのか、長寿アニメ「サザエさん」の５日放送では、１月までスポンサーだった乳幼児用品チェーンの西松屋が復帰した。昨年末時点での９社が今年２月に一時ゼロになった後、９社の枠外だったＯＩＣグループとＧＥＯが加わり、時間を経て日産自動車や大和ハウス、任天堂と９社勢が続々と復帰。５日はＯＩＣとＧＥＯがなく、龍角散と明治安田を加えた６社となっていた。

スポンサー数では、さらに上を行くのが４日深夜に始まった「今日もふたり、スキップで」。Ｐ＆Ｇが画面に単独表記された後、メナードと創味食品で１画面紹介、小林製薬（紅麹問題からＣＭ再開していた）とＴＣＢおよびライフネット生命の３社で１画面、第一三共ヘルスケア、サントリー、アース製薬で１画面の計９社が名を連ねていた。同ドラマは松村沙友理と白洲迅のダブル主演によるコメディータッチの夫婦もの。

Ｘ（旧ツイッター）には、「月９ドラマのスポンサーが２社から５社に増えた。ようやく日常が戻ってきたような実感沸いた」「西松屋がサザエさんのスポンサーにまたなってよかった」と変化に反応した投稿も寄せられた。