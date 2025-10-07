ドジャース連勝！まさに守護神！佐々木朗希がサヨナラの大ピンチをしのいでLCS進出王手



＜2025年10月6日（月）（日本時間10月7日）MLBディビジョンシリーズ フィラデルフィア・フィリーズ 対ロサンゼルス・ドジャース＠シチズンズ・バンク・パーク＞

ナショナルリーグ・ディビジョン（地区）シリーズ（NLDS）第2戦 ドジャース対フィリーズの試合が現地6日に行われ、ドジャースが7回にチャンスをモノにして4-3でフィリーズに勝利。

両チームの左腕が白熱した投手戦を制したドジャースがシリーズ2勝でリーグチャンピオンシリーズ（LCS）進出へ王手をかけた。

プレーボール早々、フィリーズ先発のルサルドは大谷翔平（31）から見逃し三振を奪うと、ランナーを2人出すもストレートとスライダーのコンビネーションが冴えてゼロに抑えた。

対するドジャースもスネルが力強いストレートで強打のフィリーズ打線をシャットアウト。本塁打王のシュワーバー（32）はストレートでレフトフライに打ち取った。

その後は両先発が好投。スネルが6回までに9奪三振を奪えば、ルサルドも2回から三者凡退を続け、両軍のスコアボードにゼロが並んだ。

試合が動いたのは7回。ドジャースがテオスカー・ヘルナンデス（32）のセンター前ヒット、フリーマン（36）の2塁打などで1死二、三塁のチャンスを作りルサルドをマウンドから引き摺り下ろす。

続くキケ・ヘルナンデス（34）が2番手のカーカリング（24）からショートへのゴロを打つと、三塁ランナーのテオスカーが好走塁で1点をもぎ取り、念願の先制点を奪った。

これで打線に火がついたか、ドジャースはその後途中出場のスミス（30）が復帰後初安打となる2点タイムリーヒット。

