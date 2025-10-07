Ｊリーグが横浜ＦＭ、Ｇ大阪に厳重注意…７月５日のＪ１横浜ダービー、大阪ダービーで発生のサポーター違反行為で

Ｊリーグは７日、都内で「裁定事案に関して」という題目で会見を開き、以下について発表を行った。

Ｊ３高知への懲罰決定とともに、Ｊ１リーグにおけるサポーターの違反行為における対応についても会見で発表した。

Ｊリーグは以下の事案について調査を実施の上、裁定委員会へ意見照会を行い対応を決定した。

【事案１】７月５日のＪ１リーグ、横浜ＦＣ―横浜ＦＭにて、横浜ＦＭサポーターによる試合運営管理規程の違反行為

【認定事実】試合前場外において横浜ＦＭサポーターが行進隊列を組み、進入禁止の規制線を超え、発煙筒、ロケット花火を複数回発射、投げ入れた。横浜ＦＭは、行進隊列に関わった４団体の活動禁止とサポーター７３人の無期限入場禁止措置を講じた。

リーグによるクラブへの対応は、横浜ＦＭを厳重注意とし、さらなるサポーター管理の厳格かつ慎重な体制構築と、違反行為者に対する法的手段による責任追及を強く求めるものとする。

【事案２】同日、Ｃ大阪―Ｇ大阪にて、Ｇ大阪サポターによる試合運営管理規程の違反行為

【認定事実】隊列による行進、進行禁止エリアへの侵入や柵破壊行為を含む、複数の試合運営妨害行為。Ｇ大阪サポーター複数名が相手クラブサポーターへ詰め寄り、１名が威嚇・暴力行為を行った。Ｇ大阪は、実行者の特定を行い、無期限入場禁止処分を含むサポーターの処分を行っている。

リーグによるクラブへの対応は、Ｇ大阪を厳重注意とし、サポーターコミュニケーションの強化、運営体制の見直し、集団での移動の制限を強く求めるものとする。

【Ｊリーグにおける今後の対応方針】

〈１〉違反行為者へのクラブの法的手段による責任追及を、Ｊリーグとして支持する旨を表明する。

〈２〉クラブが法的措置を検討するにあたり、Ｊリーグが行った調査結果を共有し、追加調査が必要な場合は本件調査に加わった外部弁護士と連携する。

〈３〉今後、重大なサポータートラブルが発生した場合に備え、クラブが実行者に対し法的措置を講じる場合にかかる経済面の支援制度や、来場者の生命や身体が脅かされるような事案が発生した場合の関連制度の在り方に関し検討を行う。