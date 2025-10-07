　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.19　6.24　7.03　5.92
1MO　9.02　6.52　7.50　6.45
3MO　9.03　6.57　7.63　6.98
6MO　9.26　6.81　8.05　7.30
9MO　9.35　6.95　8.35　7.55
1YR　9.43　7.08　8.59　7.74

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.10　6.71　6.28
1MO　7.82　7.73　6.68
3MO　8.35　8.05　6.88
6MO　8.85　8.56　7.23
9MO　9.17　8.95　7.43
1YR　9.42　9.19　7.61
東京時間10:47現在　参考値

ドル円の１週間ものは８％台前半　円高リスク後退