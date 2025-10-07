◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が６日（日本時間７日）、地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦で登板し、１点リードの９回２死一、三塁の場面から５番手としてマウンドに上がり、ターナーをわずか２球で二ゴロに抑え、逃げ切った。佐々木は、１日（同２日）のワイルドカードシリーズ第２戦から３試合連続の登板で、２セーブ目。チームは連勝で地区シリーズ突破に王手を掛けた。

試合後、会見したフリーマンは「２死で三塁にもランナーがいて、ビジターで迎える９回裏という場面に放り込まれても、彼は冷静だった。初球のスプリッターは本当にいい球だった。ゾーンのあたりにしっかり投げられていたので、彼が落ち着いているとわかった。（契約したときに）まさに期待していた姿だよね。ちょっと時間がかかっただけ」と、重圧の局面を投げ抜いた２３歳右腕をたたえた。

佐々木は、チーム事情もあって９月途中からマイナーで救援に転向。マイナーで２試合、レギュラーシーズンで２試合リリーフで登板し、ポストシーズンの登録メンバー入りをつかんだ朗希。ワイルドカードシリーズでは４点リードの９回に登板して試合を締めくくると、４日（同５日）の地区シリーズ第１戦では、２点リードの９回に登板して無失点で抑え、日米通じて初のセーブを挙げていた。