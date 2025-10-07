◆米大リーグ 地区シリーズ第２戦 フィリーズ３―４ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

ドジャースが６日（日本時間７日）、敵地での地区シリーズ第２戦、フィリーズ戦で勝ち、２連勝で一気にリーグ優勝決定シリーズ進出へ王手をかけた。

大谷翔平投手（３１）は「１番・指名打者」でフル出場して７回にダメ押しの適時打を放つなど５打数１安打１打点。佐々木朗希投手（２３）は１点リードの９回２死一、三塁から登板して試合を締めくくって２試合連続のセーブがついた。

７回終了時点で４―０とリード。しかし６回にフィリーズに１点を返された後の９回に３番手のトライネンがフ軍打線につかまった。先頭から３連打を浴びて１点差に迫られたが、無死二塁からベシアにスイッチしてなんとか逃げ切り、最後の打者を朗希が打ち取った。

Ｘ（旧ツイッター）では「佐々木朗希」「ロバーツ」「トライネン」「＃ドジャース」「フリーマン」などドジャース関連ワードがトレンドランク上位を席巻。

ネット上では「たったワンアウトとはいえ、１、３塁を抑えた朗希の株がまたさらに上がっちゃうね」「ともあれ勝って良かった」「ふえええええ怖かったー！朗希君抑えてくれてありがとう」「敵地で２連勝！ほんとにでかい！」「やっぱり佐々木は大ピンチの時も集中してた！頼りになる！」「いやぁ〜よく勝った！ひやひやもの…」「大谷のタイムリーが生きた！」「フィリーズにとってこのダメージは相当だわ」「明後日は本拠地 ヤマモ〜ロでフィリーズをスイープＹＯ！」「いやぁ…もうさすがに今日落とすかとおもてた」「敵地で２勝するとは恐れ入ったわ」「ポストシーズンでギア上げられるのやっぱ強いチームなんだね」「ほんとヤバかった」「新大魔神」「９回はじめっから朗希を出したらよかった」「結果的に、大谷翔平のタイムリー大きかったね」「心臓がヤバい。心臓に悪すぎ」などとファンは胸をなで下ろしていた。

地区シリーズ突破のかかる８日（同９日）の第３戦は本拠地で山本由伸投手（２７）が先発する。