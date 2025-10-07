3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」大森元貴（29）若井滉斗（28）藤澤涼架（32）が7日に都内で行われた、未来に向けた次世代定番ビール「キリングッドエール発表会」に出席。新曲に込めた思いを語った。

この日、新曲「GOOD DAY」がかかる会場に笑顔で登場。新CMで共演した女優の綾瀬はるか、浜辺美波、俳優の鈴木亮平も登壇した。

同CMのために書き下ろした新曲「日本を丸ごと明るくしたい」という同社の熱意を受け取り、「すごい希望だしすごいことだなとまず思って、我々も音楽をやってる身からしてエンタメというか、楽しさ、ワクワクを届けたいという思いで活動してますので、すごく共感しまして、全力で答えたいな」と、製作を決めた。

つい身体を揺らしてしまいそうな曲調。「誰1人置き去りにせずに前向きになれるように、でも綺麗事ではなくてちょっとかみ締めながら希望を歌う、そういうことを大切に、願いを込めて、書き下ろした」という。

作家・大森としても同曲製作は「かなり自分の中のターニングポイント」だという。「すごく日本を丸ごと明るくするっていう希望の話なので、より多くの方に届く、届いているということをすごく意識させていただくきっかけになった、それだけミセスにとっても思いのある楽曲」と胸を張った。

会場では、綾瀬らと新製品を片手に乾杯。軽やかな味わいで喉を潤した。