不倫した人は、夫婦としてのルールを破ったので制裁を受ける必要がありますよね。その制裁は様々ですが、一般的には慰謝料の支払いが多いと思います。多くの人は支払いを逃れようとするなか、一刻も早く離婚して不倫相手と一緒になりたい人は、妻に要求された金額をあっさりと支払うこともあるようで……。今回は、不倫した夫が妻に高額な慰謝料を請求されてなにもかも失った話をご紹介いたします。

高額な慰謝料を請求

「夫が不倫していることを突き止めた私。夫は不倫女と早く一緒になりたいのか、冷静な判断力を失っていたんです。それを見抜いた私は、夫に高額な慰謝料を求めました。普通なら減額を要求するだろうけど、夫は早く離婚したいからなのか、あっさりその金額を受け入れてくれたんです。そのおかげで一般的な金額よりも多い慰謝料を払ってくれて、すんなり離婚できましたよ。

ただ離婚して半年後に、不倫女にお金がない男とは付き合えないと言われて別れたらしく、慰謝料もこんなに支払う必要がないことを知ったみたいで文句を言ってきましたけど、スルーしてやりました」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2025年7月）

▽ 不倫相手と早く一緒になりたいがために、舞い上がっていたのでしょう。結局、奥さんに離婚されて不倫相手にもフラれ、さらにはお金もすっからかんになってすべて失うなんて哀れですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。