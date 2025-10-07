元グラビアアイドルで、現在は芸能事務所「cheer lead」の代表を務める実業家の小阪由佳さん（40）が7日までにX（旧ツイッター）を更新。17年ぶりとなる写真集発売を告知した。

小阪さんは「重大発表」として「なんと40歳になって写真集が発売されます！紙＆デジタル両方発売します！17年ぶりの写真集『until the end』（アンティル・ジ・エンド）」と報告。「人生最大露出に挑戦！その理由は… 重大発表第二弾で発表しますのでお楽しみに」と呼びかけた。

続けて「タイトルにもメッセージがこもってるよ！」と説明。「まずは、まさかの写真集に感動と感謝を込めて。一足先に、週刊大衆をお楽しみ下さい！」とグラビア掲載誌を紹介しつつ、「今年の私は、色々すごいよ！」とアピールした。

小阪さんは2004年に「ミスマガジン」グランプリを受賞し、バラエティー番組などでも活躍したが、09年に芸能界を引退。10年には約20キロ太った状態で公の場に現れ、話題となった。15年には千葉県市原市に保育園を設立。22年には元俳優の栩原楽人（とちはら・らくと）さんとの結婚を発表。今年1月、YouTubeで自身の洗脳被害に遭っていた当時について明かして話題となった。