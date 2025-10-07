お笑いコンビ、マシンガンズの滝沢秀一（49）が7日までにX（旧ツイッター）を更新。4日に投開票された自民党総裁選で勝利した高市早苗新総裁（64）をめぐる一部報道に私見を述べた。

高市氏は新総裁就任後の挨拶で「全世代総力結集で全員参加で頑張らなきゃ立て直せませんよ。だって今、人数少ないですし、もう全員に働いていただきます。馬車馬のように働いていただきます。わたくし自身もワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いてまいります」などと力強く意気込みを語った。

この発言はさまざまな論議を呼んでおり、批判的な声やネガティブな報道もあるが、滝沢は一部報道記事を引用し、「僕は高市さん派ではないですが、さすがにこの書き方は可哀想」と言及。「テレビや他の有名報道を見ていても同じような書き方なのですが、なんでなんでしょう？」と疑問を呈し、「高市さんはやらなきゃいけないことがあるのだから、ここで立ち止まらせないでほしい」との思いをつづった。

マシンガンズは98年に結成。「エンタの神様」「爆笑レッドカーペット」などで活躍し、23年には結成16年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース「THE SECOND」で準優勝を果たした。滝沢はゴミ収集作業員としても知られ、SNSではゴミの出し方などについても発信している。