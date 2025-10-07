くりぃむ上田、東京オリンピックに本音　歓喜の裏で起こった知られざる事件とは

さまざまな人の本音に対し、本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

10月6日（月）に放送された同番組に、くりぃむしちゅー・上田晋也と古坂大魔王が出演。“毒出しノート”と題し、2人が本音を吐き出した。

2021年に開催された東京オリンピックの中継でスペシャルサポーターを務めた上田は、オリンピック関連番組への鬱憤が溜まっていたようで…。

【映像】「55分!?」上田晋也が焦った五輪開催地決定の裏側

MCとしての実績を重ねている上田。ウエストランド・井口浩之に「MCをやっていて一番困った瞬間」を問われると、「大変だなと思うのは、オリンピックの中継」と口を開いた。

上田は「例えばトライアスロン。勉強不足といえば俺の勉強不足なんだけど、世界で誰が強いのかよくわからない」と、すべての競技について精通しているわけではないと明かす。しかもスタジオでは別の競技の中継を見ていたにもかかわらず、トライアスロンが終了した瞬間に「トライアスロン（の話）で3分つないでください」と指示があったそうだ。

上田が「いやいやいや…トライアスロンを知らねぇし…」とこぼすと、とろサーモン・久保田かずのぶは「えげつない」と笑った。

さらに「あれ怖かった」と上田が語ったのは、オリンピックの東京開催が決まる瞬間の中継だった。誘致活動に尽力した人やアスリートを集めて生放送があったそうだが、いよいよ開催地が発表になる直前、上田がスタッフに「もし東京じゃなかったら、何か繋ぐVTRはあるの？」と聞いたという。しかし返答は「ごめんなさい…ないです」。

放送時間は55分間あったが、東京が選ばれなかったとしたら失意のアスリートに話を聞いたところで「残念です」といったコメントしか出てこないのは明らか。上田は「俺、55分どうする？」と本気で焦ったそうだ。

最終的に東京開催が決まり、当時現地でフェンシングの太田雄貴が「ヨッシャー！」と歓喜する映像などが紹介されたが、上田は「絶対、太田雄貴より俺の方がヨッシャーだった」と語りスタジオに笑いが起こっていた。