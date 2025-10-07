傘の持ち方が迷惑!!「親に教わらなかったの？」箸の持ち方もできていない男にわさびの溶き方で説教されて絶句【作者に聞く】
ウォーカープラスおすすめ漫画。今回は「傘の持ち方」や「箸の持ち方」などを描く、ゐ(@irk_hrk)さんの創作漫画を紹介しよう。
■周囲の人に危険が及ぶような持ち方をしてはいけない
デート中に男性が「雨が降っているので地下道を歩こう」と言い「大賛成」と女性も傘をたたむ。そこで男性はたたんだ傘を横持ちにして歩き始めた。傘の先端がまっすぐ彼女の方を向いているのに気が付いているのだろうか？後ろの人に当たってしまう危険性は考えないのだろうか？そんな彼に引いてしまう女性であった。
作者のゐさんは「この持ち方をしていらっしゃる人が少なくないのかなと思いました。実際リプ欄でも『一緒にいた人がこの持ち方をしていて、注意したけど直らなかった』と苛立っている人も多くいました。そして『言いたくても言えなかった』と共感の声も多くあった」といい漫画のような男性が結構いるのだなと感じたという。
ほかにも、橋の持ち方が出来ていない男性が「醤油にわさびを溶かして食べるのはマナー違反だよ」と女性へ指摘するのだが、嫌味を言われた女性は「橋をクロスさせている人に言われたくないと絶句。ゐさんは「そもそも食事の席でわざわざ『その食べ方はマナー違反だ！』と、指摘することこそがマナー違反ではないのか。『いかにおいしく楽しく食べられるか』が大切だという意見もあった」と教えてくれた。
話題性のある啓蒙漫画を描くゐさんの作品をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ゐ(@irk_hrk)
