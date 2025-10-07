小さくても、頼れる存在。旅にも街にも、スマートにフィット【ロゴスパーク】のボディバッグがAmazonに登場中‼
持ち方、自由自在。軽快に動ける、3WAYヒップバッグ【ロゴスパーク】のボディバッグがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ロゴスパークのボディバッグは、日常からアウトドアまで、自由なスタイルで軽快に使える3WAYヒップバッグ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
斜めがけ・肩掛け・ウエスト装着の3通りで使える設計により、シーンや気分に合わせた持ち方が可能。約310グラムの軽量ボディに撥水加工を施したヘリンボン調ポリエステル素材を採用し、急な天候変化にも対応する。
メインポケット内にはカードポケット6つ、ミニポケット3つ、メッシュポケット付きファスナーポケット1つを備え、小物の整理整頓も快適。さらにボトルインポケットを搭載し、ペットボトルの持ち運びにも便利。背面とフロントにもファスナーポケットを配置し、アクセス性と収納力を両立している。
ブラック・グレー・ネイビーの落ち着いたカラー展開で、カジュアル・スポーツ・アウトドアと幅広く活躍。ミニマルな外出や旅先のサブバッグとしても頼れる一品。
