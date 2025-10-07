Ž¢¾®ÀôÈ¬±ÀŽ£¤ÎÎÁÍýËÜ¤Ë¸½Âå¿Í¤¬°µÅÝ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
Èà¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È1890Ç¯¤ËÍèÆü¡¢¤½¤Î¸åÆüËÜ¤Ëµ¢²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂÚºßÃæ¡¢¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Î¼çÉØ¤¿¤Á¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤¿°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤ò°ìºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¤È¤Æ¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¡¢¥ì¥·¥ÔËÜ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡ÖÆÉ¤à¤¿¤á¤ÎÎÁÍýËÜ¡×¤Ç150Ç¯Á°¤ÎÉáÄÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤¬³À´Ö¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ø¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤Î¥¯¥ì¥ª¡¼¥ëÎÁÍýÆÉËÜ¡Ù¤È¤·¤Æ1998Ç¯¤ËÈ¯¹Ô¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¿·ÁõÈÇ¤È¤·¤Æ²þ¤á¤Æ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡Ø¾®ÀôÈ¬±À¤Î¥ì¥·¥ÔÄ¡¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Ìõ¼Ô¡¦ÎëÌÚ¤¢¤«¤Í¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö1998Ç¯ÈÇ¤Î¤¢¤È¤¬¤¡×¤È¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤Ë¤è¤ëÎÁÍý¤Î¾Ò²ð¤«¤éÊÔ½¸Éô¤Ç°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥·¥ÔËÜ¤È¤¤¤¦¤è¤êÁÔÂç¤Ê¡ÖÆÉ¤ßÊª¡×
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢±ü¤Î¿¼¤¤ËÜ¤À¡£ÎÁÍýËÜ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾®Àâ¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¸í¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÈÌ¤Ë¡¢ÎÁÍý¤ÎËÜ¤È¤¤¤¦¤È¡¢½ã¿è¤Ë¼ÂÍÑËÜ°Ì¤Î¤â¤Î¡ÊÇ¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢ÆÃÄê¤ÎÉÂµ¤Í½ËÉ¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÍÑ¡¢³Æ¹ñÎÁÍý¤Ê¤ÉÆÉ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ³Æ¼ï¡Ë¡¢¥¦¥ó¥Á¥¯¤â¤Î¡ÊÆüËÜ¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¿©ºà¤ò»È¤Ã¤ÆÌî¼ñ¤ËÉÙ¤ó¤ÀÎÁÍý¤òºî¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖÎÁÍý¤Ï¥¢¡¼¥È¤À¡×¤Ê¤É¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡£¤ª¤¸¤µ¤Þ¤ËÂ¿¤·¡©¡Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎÁÍýºÆ¸½¤â¤Î¡ÊÆ¸ÏÃ¤ä¾®Àâ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÎÁÍý¤ÇºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ë¤Ê¤É¤ËÂçÊÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï°Û¤Ê¤ì¤É¡¢¤É¤ì¤âºÇ½é¤ËºàÎÁ¤¬Îóµ¤µ¤ì¡¢¡¡¢¢¤Ê¤É¤È²Õ¾ò½ñ¤¤Ç¼ê½ç¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ì¤¬ÎÁÍý¤ÎËÜ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Õ¤Ä¤¦¤Ï¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Ï¡¼¥ó¤ÎÎÁÍýËÜ¤Ï¤Ò¤ÈÌ£¤â¤Õ¤¿Ì£¤â°ã¤¦¡£¤Þ¤º¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤ÎÎÁÍýËÜ¤Ë¤Ä¤¤â¤Î¤Î²Õ¾ò½ñ¤¤Ï³§Ìµ¡£¼ê½ç¤ÎÀâÌÀ¤â½ÅÊ£¤¬Â¿¤¯¡¢ÉÔ¿ÆÀÚ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¼êÁá¤¯¤Ç¤¤ë¥×¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤ÈÂæ½ê¤ËÎ©¤Ä¡£¤À¤¬¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎºàÎÁ¥ê¥¹¥È¤Ï¸«¤¢¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¤ä¤à¤Ê¤¯ºÂ¤êÄ¾¤·¤ÆÁ´¹à¤ò½ÏÆÉ¡£¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤Îºî¤êÊý¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤µ¤¢¡¢¾å¤Ë¤«¤±¤ë¥½¡¼¥¹¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Ð¥¿¡¼¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢º½Åü¡¢¥Ê¥Ä¥á¥°¤ÇÇ»¤¤¤á¤Î¥½¡¼¥¹¤òºî¤ë¡×¡¢¤³¤ì¤À¤±¡£¥½¡¼¥¹¤Î¤Î¤Ã¤¿´°À®ÉÊ¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¥½¡¼¥¹¤Îºî¤êÊý¤«¤é³Ø½¬¤·Ä¾¤µ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Æ±¤¸¤â¤Î¤¬ÆóÅÙ½Ð¤Æ¤¯¤ë¾ì¹ç¤Ï½é½Ð»þ¤Ë¤·¤«ÃúÇ«¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢²¼¼ê¤ò¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÎÁÍý¤Î¥³¥Ä¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¾Ï¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¥¢¥È¥é¥ó¥À¥à¤ËÆÉ¤à¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¾®Àâ¡×¤Î°è¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤À¡£Îò¤È¤·¤¿¡ÖÆÉ¤ßÊª¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ËÜ½ñ¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢Â³À¤Î¤¢¤ëÆÉ¤ßÊª¤È¤¤¤¦À¼Á¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢µÕ¤ËËÝÌõºî¶È¤Ï³Ú¤·¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£Åö½é¤Ï¡¢¸¶Ê¸¤ÎÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¡¢¤Þ¤¿°ì¸«¤·¤ÆÌµÌ£´¥Áç¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ÎÍåÎó¤òÁ°¤Ë¡¢ÅÓÃæ¤ÇÂà¶þ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È´í¤Ö¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤·¤À¤¤¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿·Á¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¡£ÌµÌ£´¥Áç¤ÊÎÁÍýËÜ¤È¤¤¤¦Âè°ì°õ¾Ý¤òÄ¶¤¨¡¢°ì¶åÀ¤µª¸åÈ¾¤Î¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤ËÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬Éâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÁá¤«¤Ã¤¿¡£
Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Î¡×Êë¤é¤·
¸ì¤êÉô¤Ï¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡£ÊüÏ²¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢¹¥´ñ¿´¤È¿©Íß¤¬²¢À¹¤ÊÆÈ¿ÈÃË¤À¡£²ÈÄí¤ÎÌ£¤Ëµ²¤¨¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢Í§¿ÍÂð¤òË¬Ìä¤·¤Æ¡¢²¹¤«¤¤¿©»ö¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤¯¡£¤½¤ÎÈþÌ£¤Ë´¶·ã¤·¤¿Èà¤ÏÂæ½ê¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢Ä´ÍýË¡¤ò¤¿¤º¤Í¤ë¡£
Âæ½ê¤Î¼ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥ººß½»¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¼çÉØ¡£¸½Ìò¼çÉØ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¦¥ó¥Á¥¯¤Î¿ô¡¹¤«¤é¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¤Ï¤Æ¤ÏÍÆ»Ñ¤Þ¤Ç¤â¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¾Æ¤²Û»Ò¤òºî¤ë¤Ê¤é¡¢ÍÑ¶ñ¤ÏÌÚÀ½¤è¤êÂçÍýÀÐ¡£·ë¶É¡¢ÂçÍýÀÐ¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹¤â¤Á¤¹¤ë¤«¤é¤Í¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Îºî¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÅÙ¤³¤Ã¤Á¤Ç¤ä¤ë¤È¡¢ÀÎ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×¡Ö¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¥¤¤òºî¤ë¤È¤¤Ë¡¢¾®ÇþÊ´¤òÆþ¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¤ï¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¤ï¤Í¡×¡Ä¡Ä¡£
ºîÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤¿¼çÉØ¤Î¼ÂÌ¾¤¬¾ÊÎ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¤ËÀË¤·¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¼çÉØÆ±»Î¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Þ¤ÇË½¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÅ²½À½ÉÊ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌ¯¤Ë»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ëÄ´Íý¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤½¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¥·¥®¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¥·¥®°ì»Í±©¤Î±©º¬¤ò¤à¤·¤ë¡£¥¯¥ì¥ª¡¼¥ëÌ¾Êª¥¶¥ê¥¬¥Ë¤Î¥Ó¥¹¥¯¥¹¡¼¥×¤òºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¶¥ê¥¬¥Ë¡Ö¸Þ¡»É¤¤Û¤É¤¬Å¬Åö¤Ç¤¢¤ë¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·×ÎÌÉ½µ¤ò¸¶Ê¸¤ËÂ¨¤·¤¿¤¿¤á¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ªÃë¤äÌë¿©¸þ¤¤Î¼ê·Ú¤Ê¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥È¡¼¥¹¥È¤Ê¤é¤Ð¡Ö²´éÚ°ì¥¯¥©¡¼¥È¡×¤¬É¬Í×¤À¡£°ì¥¯¥©¡¼¥È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÌó°ì¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¿©Íß¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Êë¤é¤·¡ª¡¡
¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÎÁÍý¤ò¤·¡¢¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£²¿¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¡¢²¿¤ËÇº¤ß¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢°Û¹ñ¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼¹Ù¹¤Ë´Ñ»¡¤·¡¢ºÙÉô¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤À¸¤¤È¤½¤ÎÀ¸³è¤òÉÁ¤¤¢¤²¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿¤Ï¤ë¤«ÈàÊý¤Î°Û¹ñ¡¢ÆüËÜ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£¤ä¤ª¶â¤ÎÆ°¤¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Îò»Ë½ñ¤Ê¤é¤Ð³Î¼Â¤Ëºï¤êÍî¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Î¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¡¢À¸¤¤¶¤Þ¤ò¤´¤¯¼«Á³¤Ë»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¹Ô´Ö¤Î¿¼¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Î¿Í¡¹¡×¤Ï¡¢Ì¤Íè¤ÎÎò»Ë½ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ðºï¤êÍî¤È¤µ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
·ë¶É¡¢ÆÉ¼Ô¤ÏËÜ½ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤¢¤Î»þÂå¡¢¤¢¤Î¾ì½ê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤À¡£
¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¸ÄÀÅª¡¢¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤ÈÉÔ»×µÄ¤È¤µ¤¨¸«¤¨¤ë¥Ï¡¼¥ó¤ÎÀ¸¤Êý¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤â¤¢¤ë¡¢¤³¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤â¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Åö¤¿¤êÁ°¤Î»ö¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£¡Ä¡Ä¤È²¿¤â¤ï¤¶¤ï¤¶¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶µÍÜ¾®Àâ¤á¤¤¤¿ÆÉ¤ßÊý¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌõ¼Ô¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¿¼ÆÉ¤ß¤ÇËÝÌõºî¶È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
ËÜ½ñ¤ò¥¯¥ì¥ª¡¼¥ëÎÁÍý¤Î¼ê°ú¤½ñ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¸þ¤¤Ë¤â¡¢¤¢¤ê¤Ã¤¿¤±¤ÎÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤Èºî¤ì¤Ê¤¤¡£Àè½Ò¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¸¶Ê¸¤Ë¤ÏÀâÌÀ¤¬Û£Ëæ¤ÊÉôÊ¬¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢Ìõ½Ð»þ¤Ë´°À®ÉÊ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ä¤Ä¡¢¾ï¼±¤ÇÊä¤¨¤ëÉôÊ¬¤ÏÊä¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÉÔ´°Á´¤µ¤â¤Þ¤¿ËÜ½ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¹Í¤¨¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÊä¤¦¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÆÉ¼Ô¤ÎÁÛÁüÎÏ¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¤·¤¿¤¤¡£
¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¯¥ì¥ª¡¼¥ëÎÁÍý¤ÎÍÍ»Ò
Æ±½ñ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÁÍý¤Î¾Ò²ð¤«¤é°ìÉô¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¼êÁá¤¯¤Ç¤¤ë¥×¥Ç¥£¥ó¥°
¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ò¿ôËç¡¢È¾Ê¬¤Ë³ä¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃæ±û¤Ë´³¤·¤Ö¤É¤¦¤ò¤Ï¤µ¤à¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÉÛ¤ËÊñ¤ß¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ý¤òÇû¤Ã¤Æ°ì¸ÞÊ¬´Ö¤æ¤Ç¤ë¡£¥Ð¥¿¡¼¡¢¥ï¥¤¥ó¡¢º½Åü¡¢¥Ê¥Ä¥á¥°¤ÇÇ»¤¤¤á¤Î¥½¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤ÆÅº¤¨¤ë¡£
¥Õ¥©¡¼¥ô¥§É÷¥·¥®¾Æ¤
¥·¥®°ì»Í±©¤Î±©ÌÓ¡¢ÆâÂ¡¤Ê¤É¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡£¾¯¡¹¾Ç¤²ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿µÍ¤áÊªÀ¸ÃÏ¤Ë¥È¥ê¥å¥ÕÆó¸Ä¤ò¹ï¤ó¤Ç²Ã¤¨¡¢¥·¥®¤ËµÍ¤á¤ë¡£
µÍ¤áÊª¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥·¥®¤ÎÈé¤òÃúÇ«¤Ë¤¦¤·¤í¤ËÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æ¤ª¤¡¢µÍ¤á½ª¤¨¤¿¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Á³¤Ê»Ñ¤Ë¸«¤¨¤ë¤è¤¦¸µ¤É¤ª¤ê¤«¤Ö¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡£
Ãæ¤Ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤âÆþ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤ÆµÍ¤á½ª¤¨¤¿¤é¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡£²Ð¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÈé¤¬½Ì¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥·¥®¤ò°ì½ï¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¡£
¥·¥®¤Î¾å¤Ë¤âºÙÄ¹¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¤Î¤»¤Æ¤ª¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¡¼¥×¥¹¥È¥Ã¥¯¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¼¾¤êµ¤¤ò¤Ä¤±¡¢¥Ð¥¿¡¼¤òÅÉ¤Ã¤¿»æ¤ò¤Õ¤¿¤È¤·¤Æ¤«¤Ö¤»¤ë¡£¤³¤ì¤ò¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ»Í¡»Ê¬´Ö¾Æ¤¯¡£
¾Æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤é½Áµ¤¤òÀÚ¤ê¡¢²¼¤Î¤Û¤¦¤¬±ø¤±¤ì¤Ð·Ú¤¯ÊñÃú¤Ç¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£·Ú¤¯¾Ç¤²ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤¿µÍ¤áÊª¤ò¾®¤µ¤Ê»³¤Ë¤·¤Æ»®¤ËÀ¹¤ê¡¢¥·¥®¤Î¶»¤ò¾å¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤Ù¡¢Åà¤é¤»¤ë¡¢¤¤¤ä¡¢¥°¥ì¡¼¥º¤¹¤ë¡ÊÃí1¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ»®¤Î¤Þ¤Þ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ë¿ôÊ¬´ÖÆþ¤ì¤Æ²¹¤á¤Æ¤ª¤¯¡£
¥·¥®¤ÎÆ¬¤«¤éÈé¤È´ã¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¤¯¤Á¤Ð¤·°ì¤Ä°ì¤Ä¤Ë¾®¤µ¤á¤Î¥È¥ê¥å¥Õ°ì¸Ä¤ò¤¯¤ï¤¨¤µ¤»¡¢Æó±©¤ÎÆ¹ÂÎ¤Î´Ö¤ËÆ¬¤ò°ì¤Ä¤º¤ÄÃÖ¤¯¡£¤Ä¤±¤¢¤ï¤»¤È¤·¤ÆÍº·Ü¤Î¥È¥µ¥«¡¢ÈÁÎ©³¡¢¥¬¥Á¥ç¥¦¤Î¥ì¥Ð¡¼¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ò¥Þ¥Ç¥¤¥é¥½¡¼¥¹¡ÊÃí2¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼Ñ¹þ¤à¡£
¼ÑµÍ¤á¤ÆÄ»¤Î¤Ë¤ª¤¤¤ò¤·¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¤é¡¢¤Ä¤±¤¢¤ï¤»¤ò»®¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¾þ¤ë¡£¥·¥®¤Î¿È¤âÆ¬¤â¥°¥ì¡¼¥º¤·¡¢¥½¡¼¥¹¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤ÆÅº¤¨¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ø¡£
¡ÊÃí1¡Ë¥°¥ì¡¼¥º¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¤Ïglacer¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÆù¤ËÆù½Á¤ò¤«¤±¤Æ¾È¤ê¤ò¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÅà¤é¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¡¢Æó¤Ä¤ò¤Ò¤Ã¤«¤±¤Æ¤·¤ã¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí2¡Ë¾®¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò¥Ð¥¿¡¼¤ÇßÖ¤á¤Æ¾Æ¤¿§¤ò¤Ä¤±¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤³¤Ë¾®ÇþÊ´¤ò²Ã¤¨¤Æ¥ë¡¼¤òºî¤ê¡¢¥Ö¥¤¥è¥ó¤òÃí¤®¡¢¥Þ¥Ç¥¤¥é¥ï¥¤¥ó¤È¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¥¿¥Þ¥Í¥®¤òÌá¤·¤Æºî¤ë¥½¡¼¥¹¡£
¥¶¥ê¥¬¥Ë¤Î¥Ó¥¹¥¯¡Ê¥¯¥ì¥ª¡¼¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ìÉÊ¡Ë
¥¶¥ê¥¬¥Ë¤òÅòÄÌ¤·¤·¡¢Æù¤ÎÉôÊ¬¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¹¤êÈ¤ÇºÙ¤«¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÚ§¤¹¤ë¡£¥¶¥ê¥¬¥Ë¤Ï¸Þ¡»É¤¤Û¤É¤¬Å¬Åö¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤ËµíÆý¤Ë¿»¤·¤¿¥Ñ¥ó¡Ê¥¶¥ê¥¬¥Ë¤ÎÊ¬ÎÌ¤Î»°Ê¬¤Î°ìÄøÅÙ¡Ë¡¢¥Ð¥¿¡¼»ÍÊ¬¤Î°ì¥Ý¥ó¥É¡¢±ö¾¯¡¹¡¢¥¿¥¤¥à°ìÂ«¡¢¥»¡¼¥¸ÆóËç¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥¯°ì¤«¤±¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¥¿¥Þ¥Í¥®°ì¸ÄÊ¬¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
¥¶¥ê¥¬¥Ë¤È¤è¤¯Îý¤ê¹ç¤ï¤»¡¢°ì¡»Ê¬´Ö²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇ°Æþ¤ê¤Ë¤«¤º®¤¼¤ë¤³¤È¡£
¥¶¥ê¥¬¥Ë¤ÎÆ¬¤ò¤è¤¯Àö¤¤¡¢Ç»¤¤±ö¿å¤Ë¿ôÉÃÄÒ¤±¤Æ¤«¤é¿å¤òÀÚ¤ë¡£¤³¤ÎÆ¬¤ËÆé¤ÎÃæ¤ÎÆù¤òµÍ¤á¡¢Á´ÂÎ¤Ë¾®ÇþÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤¿¤é¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¥Ä¥Í¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
¥·¥Á¥å¡¼Æé¤ò¼å²Ð¤Ë¤«¤±¡¢¥é¡¼¥É¤Þ¤¿¤Ï¥Ð¥¿¡¼¤ò¾®¤µ¤¸»°¡¢¥Ï¥à¤Þ¤¿¤Ï¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò°ìËç¡¢¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¥¿¥Þ¥Í¥®¤òÆó¸ÄÊ¬Æþ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¾®ÇþÊ´¤ò¿¶¤êÆþ¤ì¡¢»é¤òµÛ¼ý¤µ¤»¤¿¤é¡¢°ì¥Ñ¥¤¥ó¥ÈÈ¾¤ÎÇ®Åò¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¹¥È¥Ã¥¯¤À¤È¤Ê¤ª¤è¤¤¡Ë¤òÃí¤°¡£
¤³¤³¤Ë¥¿¥¤¥à°ìÂ«¡¢¥Ù¥¤¥ê¡¼¥Õ°ìËç¤òÆþ¤ì¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ë¡£È¾»þ´Ö¤Û¤É¼å²Ð¤ÇÇ®¤·¤¿¤é¡¢ßÖ¤á¤¿¥¶¥ê¥¬¥Ë¤ÎÆ¬¤òÆþ¤ì¡¢°ì¸ÞÊ¬¼Ñ¤ë¡£ÊÆ¤È°ì½ï¤Ë¿©Âî¤Ë½Ð¤¹¡£
¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡Ë¢¨°ì¥Ý¥ó¥É¡áÌó454¥°¥é¥à¡¢°ì¥Ñ¥¤¥ó¥È¡áÌó0.47¥ê¥Ã¥È¥ë
¡ÊÎëÌÚ ¤¢¤«¤Í ¡§ ¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ËÝÌõ²È¡Ë