外為サマリー：一時１５０円６０銭台へ円安進行、警戒感も台頭し一進一退に 外為サマリー：一時１５０円６０銭台へ円安進行、警戒感も台頭し一進一退に

７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５０円４８銭前後と前日午後５時時点に比べ４０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７６円２０銭前後と同１円２０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前８時３０分時点では１５０円３０銭前後で推移していたが、午前９時１０分過ぎには１５０円６１銭近辺まで円安が進行。８月１日以来、約２カ月ぶりのドル高・円安水準をつけた。自民党の新総裁に選ばれた高市早苗氏は積極的な財政政策を志向しているとの見方から、財政悪化懸念が浮上しているほか日銀の追加利上げ観測も後退するなか、ドル買い・円売りが優勢となっている。ただ、１５０円台半ばの水準では警戒感も台頭し一進一退の展開となった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７０８ドル前後と同０．００４０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。フランスで6日、ルコルニュ首相が辞任を表明。フランスの政局不安が台頭するなか６日はユーロ安が進行したが、足もとでは買い戻しが流入している。











出所：MINKABU PRESS