AKAI Professional（アカイ プロフェッショナル）が、スタンドアローンで使えるMPCシリーズの新モデル「MPC LIVE III」を発表しました。PCを必要とせず単体で使えるサンプリングワークステーションで、1台でライブから制作までをこなすことができます。

新設計のパッドで演奏力アップ

Image: AKAI Professional

前モデルMPC LIVE IIからの大きな改良点としては、まずベロシティとプレッシャーの応答性を高めた新設計のMPCeパッドが挙げられます。MPCシリーズのパッドは操作性の良さで定評がありますが、今回のMPCeパッドは3Dセンシング技術を採用しており、パッドを叩く位置によってサウンドを変化させたり、多彩な演奏ニュアンスを表現することができます。

たとえば、X軸とY軸の動きにフィルターのカットオフやレゾナンスなどのパラメーターを割り当て、パッドを押しながらなぞることで音色を変化させることができます。もちろんこうした演奏には慣れが必要ですが、従来のMPCよりも格段にプレイの幅が広がっているのです。

パッド左側にはタッチ・ストリップ・コントローラーを搭載。ここをこすることで、ピッチベンドやモジュレーションなど、サウンドに変化を与えることも可能。タッチディスプレイは7インチで、豊富な情報量を表示できます。

外部機器の接続はUSB-Cで、24chオーディオ入出力、32ch MIDI入出力に対応。さらにCV/Gate出力を備えているので、ビンテージなアナログシンセとの演奏も楽しめます。Wi‑Fi/Bluetoothも備えており、PCやスマホとのワイヤレス連携やファイル転送も可能です。

Image: AKAI Professional

コンデンサーマイクとステレオモニタースピーカーも内蔵しており、内部ストレージは128GBと余裕十分（さらにSSDやSDカードで拡張可能）。単体で制作を完結できるワークステーションとして、非常に魅力的な製品です。

Image: AKAI Professional

市場価格は26万8000円前後。決して安価な機材ではありませんが、同時期にRoland（ローランド）がオールインワンタイプのリズムマシン「TR-1000」を発表しており、1台で完結するハードウェアに回帰する流れが生まれつつあります。

やはりハードウェアいじるのって楽しいですからね。思い切って狙ってみてもいい機材だと思います。

Source: AKAI Professional