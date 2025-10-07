老人ホームは、要介護になってから入るものだと思われがちだが、自力で生活できる高齢者が入居できる施設もある。まだ元気だけど高齢の親の一人暮らしが心配だという方は、選択肢として「サービス付き高齢者向住宅」略して「サ高住」を検討してもいいかもしれない。老人施設に詳しいファイナンシャルプランナーの畠中雅子氏が監修の下、上大岡トメさんのリアル体験マンガでわかりやすく解説する。※本稿は、上大岡トメ著、畠中雅子監修『マンガで解決 老人ホームは親不孝？』（主婦の友社）の一部を抜粋・編集したものです。

元気なうちに入る

施設の選び方は？

自立時に施設に入居する場合は、そこでの生活をイメージして選ぶことをおすすめします。たとえば住宅型有料老人ホームに入る場合、「介護付」よりも施設内での交流は多いでしょう。

見学のときに入居者の生活の様子や、施設内でのアクティビティの内容などをチェックして、「ここなら楽しく暮らせそう」と思える施設を選ぶことが大切です。

お酒が好きな人なら、せめてお部屋ではお酒を楽しみたいと思うかもしれません。朝ゆっくり眠っていたい人は、朝食のキャンセルが可能かどうかも確認したいですよね。

お風呂も希望する時間に入れる施設だと、自宅にいるような安心感があると思います。「共同生活は自分には向かない」と思ったら、見守りと生活相談だけがついた「サ高住」を選ぶほうが気楽に暮らせるかもしれません。将来的な介護サービス、医療サービスも調べつつ、まずは自分らしくいられる施設を。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）