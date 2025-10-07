King ¡õ Prince¡ØVenue101¡Ù¥é¥¤¥ÖÆÃÈÖÊüÁ÷·èÄê¡ªºÇ¿·¶Ê¤«¤éÂåÉ½¶Ê¤Þ¤ÇÌÖÍå
¡ØVenue101 Presents King & Prince LIVE SPECIAL¡Ù¤¬¡¢10·î18Æü23»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£King ¡õ Prince¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë
2015Ç¯·ëÀ®¡¢2018Ç¯Á¯Îõ¤Ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·°ìÌö¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥°¥ëー¥×¤Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿King & Prince¡£2023Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢±ÊÀ¥Î÷¤È¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¡£°Ê¹ß¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¦¥É¥é¥Þ¡¦CM¡¦¥é¥¤¥Ö¤ÈÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤³èÌö¤òÂ³¤±¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£2025Ç¯¡¢2¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£3ÅÔ»Ô8¸ø±é¥Èー¥¿¥ë¤Ç38Ëü¤òÆ°°÷¤·¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ØVenue101 Presents¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤ÎºÇ¿·¶Ê¤«¤éÂåÉ½¶Ê¤Þ¤ÇÌÖÍå¤·¤¿¥é¥¤¥ÖÆÃÈÖ¤ò101st¤Ç¼Â»Ü¡£101st¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ç®¤¤¥é¥¤¥Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¡£King ¡õ Prince¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¼«¿È¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è¤Ê¤É¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHKÁí¹ç¡ØVenue101 Presents King & Prince LIVE SPECIAL¡Ù
10/18¡ÊÅÚ¡Ë23:00～23:30
¢¨NHK ONE¡Ê¿·NHK¥×¥é¥¹¡Ë¤ÇÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Í½Äê
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.22 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ØVenue101¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.nhk.jp/p/venue101
King & Prince OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/41
https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/