¤Ê¤á¤Æ¤ë¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¡¢¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤µ¤Þ¡½¡½SOMOSOMO ¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È ¥ß¥¤¬Ã¡¤¤Ä¤±¤¿¡Ö´°Á´¾¡Íø¡×¤Î»ì
¡¡7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSOMOSOMO¡Ê¥½¥â¥½¥â¡Ë¡×¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖColorful¡×¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È ¥ß¥¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¼«¿È¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÃæ¤Ç¡¢±Ô¤¤¸ÀÍÕ¤ÈÈ¿¹ü¤Î»ÑÀª¤¬¤Ë¤¸¤àºîÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¢ö¤¢¤Ê¤¿¤òKILL YOU¡ª¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤µ¤Þ♡¡½¡½
¡¡¼«¤éºî»ì¤·¤¿¡Ö´°Á´¾¡Íø¤«¤à¤È¤¥¤ë¡¼¡×¤Î¥µ¥Ó¤Ë¹ï¤ó¤À¡¢ÆÇµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î°ìÀá¤À¡£¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢¶Ê¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤È¤¤ËÍ¯¤¤¤¿¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ê¤á¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡È¸«¤Æ¤í¤è¡ª¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤ò·Ú¤¯¸«¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤ò¤³¤Ã¤Á¤¬Ä¨¤é¤·¤á¤Æ¡¢¡È¤ä¤é¤ì¤¿¤¢¤Ê¤¿¡¢²Ä°¥¤½¤¦¤À¤Í¡£¤ªµ¤¤ÎÆÇ¤µ¤Þ¡É¤Ã¤ÆÈéÆù¤ò¹þ¤á¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±¤¸¤¯¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿ºî»ì¶Ê¡ÖÂç²ø½Ã¡×¤â¡È²¼Ñî¾å¡É¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤¬ÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÄ¾ÀÜÅª¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈÀäÂÐÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Çºî»ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¼«Á³¤È½Ð¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë ¥Ø¥¤¥È ¥Í¥Ã¥È¡×¡£¥È¥Þ¥é¥Ê¥¤ ¥Á¥Ò¥í¤¬½ñ¤¤¤¿²Î»ì¤Ë¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥é¥Ã¥×¤ò¾è¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¡ÈThe ¥é¥Ã¥×¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ê¤³¤º¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¿ÅÙ¤â²Î¤¤Ä¾¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËºÙ¤«¤¯ºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤ÎÝµÊ°¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÇ¤¼Î¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½é¿´¼Ô¤Ê¤ê¤ËÅù¿ÈÂç¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¡Önever-ever¡×¤ÇÃ´Åö¤·¤¿Íî¤Á¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¡¢²»¸»¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢´°Á´¤ÊÌµ²»¤ÎÃæ¤Ç²Î¤¦¤È¤¤¤¦±é½Ð¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²»¸»¤À¤È¥É¥é¥à¤È¤«³Ú´ï¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤À¤È²»¤¬²¿¤â¤Ê¤¤Ìµ²»¤Î¾õÂÖ¤Ç¤½¤ÎÍî¤Á¥µ¥Ó¤ò²Î¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡Ø²»Ìµ¤·¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ï¡Ø¤¨¤¨¤Ã¡¢ÌµÍý¤Ç¤¹¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ìµ²»¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ëÉ½¸½¤ÎÉý¤â¹¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¡¢Ìµ²»¤ÎÃæ¤Ç²Î¤¦¼«Ê¬¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡±Ô¤¯»Â¤ê¹þ¤à¸ÀÍÕ¤È¡¢²²¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ä©Àï¿´¡£¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬¡¢¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È ¥ß¥¤Î¸½ºßÃÏ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¹ï¤ß¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£