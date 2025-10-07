ミセス大森元貴“グッドエールポーズ”披露も… “プチぎっくり腰”中で腰の爆弾が破裂寸前
俳優の綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平、3人組ロックバンドのMrs. GREEN APPLE（大森元貴、藤澤涼架、若井滉斗）が7日、都内で行われたキリンビールの『未来に向けた、次世代定番ビール「キリングッドエール発表会」』に参加した。
【動画】ミセス大森元貴、“プチギックリ腰”中にキツすぎるポーズで爆発寸前！？ 浜辺美波も思わず心配の声
6日にTBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』に生出演。CMに書き下ろした楽曲である「GOOD DAY」をテレビ初披露した。ただ、大森はXで「プチギックリ腰の中、歌います!!!!!!お見逃しなく!!泣」とぶっちゃけ、インスタグラムでは車いすで移動する姿も公開していた。
この日のイベントでは、この日は鈴木が無茶ぶりされ苦肉の策で考案したという“グッドエールポーズ”を披露することに。足を交差させて、深めに腰を曲げてガッツポーズするポーズだった。「グッドエール」の掛け声にあわせて6人でポージングを披露した直後に大森は腰をさすり、登壇者が心配する一幕も。大森は「大丈夫です！」とし、鈴木は「きのう見ましたよ」と声をかけ、会場に笑いが広がっていた。
「キリングッドエール」は7日から発売。6人が出演する新テレビCMは7日から全国で放映される。
