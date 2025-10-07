◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ドジャース4―3フィリーズ（2025年10月6日 フィラデルフィア）

ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第2戦に勝利し、2連勝でリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。3点リードの9回に救援陣が打ち込まれて1点差に迫られたが、最後は佐々木朗希投手（23）が試合を締め、逃げ切った。

大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によれば、5回戦制のポストシーズン（PS）で2勝0敗としたチームの突破率は88・9％（90回中80回）。現行の地区シリーズで第1、2戦に勝利したチームの突破率は88・9％（18回中16回）で、うち12回は3連勝突破で一気に決めている。

ドジャースは7日（同8日）は試合がなく、8日（同9日）に本拠で第3戦を行う。3連勝で一気にリーグ優勝決定シリーズ進出を決められるか。第3戦は山本由伸が先発予定となっている。

また、同記者によると、ドジャースはPSで13試合連続で4点以上をマーク。これは1970年から71年にかけてオリオールズが記録したPS最長記録に並んだ。