かわいすぎるアクセントで美しさが倍増だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月6日の第1試合にKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が出場。相変わらずの抜群スタイルとともに、髪につけた“ダブルリボン”が映え、ファンの間で話題になった。

【映像】ツヨカワっぽい！岡田紗佳、絶賛された“ダブルリボン”と抜群スタイル

現役モデルの肩書きを持つ岡田だが、他の選手がスタスタと入ってくるだけのケースもあるが、岡田にとっては見せ場の一つ。毎回、岡田が出てきた途端にコメント欄はファンの反応で埋め尽くされる。

この日は、髪に青白く光るリボンをつけて出てくると、すかさず「岡田カワイイな」「なんかついてる」という声とともに、人気格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズの美人キャラ・春麗（チュン・リー）のようだと話題になっていた。

なお、この日の岡田は堂々たる戦いぶりで2着に。昨シーズンは初勝利が遠かったが、早い段階での初勝利が期待できる内容だった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

