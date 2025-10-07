他の活動家と共にガザへ向かう支援船に乗るグレタ・トゥンベリさん（右から二人目）/Israel Foreign Ministry/Reuters

（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区へ向かう人道支援船団に参加してイスラエルに拘束され、強制送還されたスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさんが、ギリシャのアテネ国際空港に到着した。イスラエル外務省は６日午後、トゥンベリさんが船団に参加した活動家１７０人と共に強制送還されたと発表していた。

トゥンベリさんはアテネ国際空港で集まった支持者を前に、「私たちに対する不当な扱いや虐待について話せばものすごく長くなる」と語る一方で、「話すべきはそこではない」と指摘。「イスラエルはジェノサイド（集団殺害）と大量破壊を悪化させ、エスカレートさせ続けながら、人々が飢えているガザへの人道支援物資到達を妨害することで、またしても国際法に違反した。それが今回起きたことだ」と強調した。

同じ船団に参加して拘束されたイタリア人活動家ロレンツォ・ダゴスティーノさんによると、トゥンベリさんはイスラエルで拘束されている間、コンクリートの床の上でイスラエル国旗の前に無理やりひざまずかされ、勾留中は常にイスラエル国旗に囲まれていたという。

警察や兵士はトゥンベリさんとイスラエル国旗が写った写真を頻繁に撮影していたとダゴスティーノさんは証言。活動家の弁護を担当するルブナ・トゥマさんも、トゥンベリさんについて「ほかの人たちから引き離されて、屈辱を与える目的でイスラエル国旗と一緒の写真撮影を強要された」と語った。

船団に参加したほかの活動家も、イスラエルで勾留中に食事を長時間与えられなかったり、両手を後ろ手に縛られた姿勢で窒息寸前の状態に置かれたり、銃を頭に押し付けられたりといった暴行や虐待を受けたと証言している。