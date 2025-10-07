ÌÇ¤Ó¤æ¤¯Ì¾Ìç¤Î¸Ø¤ê¡ÄÈ¿¹ü¤Îµ®Â²¡¦ÂçÈ¼²È»ý¤¬¡ØËüÍÕ½¸¡Ù¤ËÂ÷¤·¤¿ºÇ¸å¤Î²Î¡Ú¸åÊÔ¡Û
ÆüËÜºÇ¸Å¤Î²Î½¸¡ØËüÍÕ½¸¡Ù¤ÎÊÔ»¼¼Ô¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÂçÈ¼²È»ý¡Ê¤ª¤ª¤È¤â¤Î¤ä¤«¤â¤Á¡Ë¡£¤½¤Î½Ð¼«¤Ï¡¢¿ÀÂå°ÊÍè¡¢Âç²¦¡ÊÅ·¹Ä¡Ë²È¤Ë»Å¤¨¡¢¿Æ±ÒÂâ¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿·³»öµ®Â²¡¦ÂçÈ¼»á¤Ç¤¢¤ë¡£²È»ý¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿Àº¿À¤Ï¡¢¾ï¤ËÅ·¹Ä²È¤Î°ÂÂÙ¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Èà¤¬À¸¤¤¿ÆàÎÉ»þÂå¤Ï¡¢Å·¹ÄÀ©¤¬À®½Ï¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Æ£¸¶»á¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸¢ÎÏÆ®Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²È»ý¤Ï¡¢¤È¤¤Ë°ìÂ²¤ÎË½È¯¤ò¤¤¤µ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢´öÅÙ¤â¤ÎÀ¯ÊÑ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤âÂçÈ¼»á¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¢
¡Î¸åÊÔ¡Ï¤Ç¤Ï¡¢¡ØËüÍÕ½¸¡Ù¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÏÂ²Î¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê²È»ý¤Î¿´¾ð¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÂçÈ¼²È»ýÁü¡Ê¹â²¬»ÔËüÍÕÎò»Ë´Û¡Ë
¿ÀÂå°ÊÍè¤Î·³»öÅª¸ùÀÓ¤ÇÄ«Äî¤Ë½ÅÍÑ¤µ¤ì¤ë
ÂçÈ¼²È»ý¤Ï¡¢Éã¡¦Î¹¿Í¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÈ¿¹üÀº¿À¤ò¶»¤Ë¡¢À¸³¶¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ«À¯¤òÆÈÀê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ£¸¶»á¤Ë¹³¤¤Â³¤±¤¿¡£
Æ£¸¶³ùÂ¾ÓÁü¡ÊµÆÃÓÍÆºØ²è¡ËWikipedia
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Æ£¸¶³ùÂ°ÊÍè¡¢Ãæ±û¤Î¸¢ÎÏ¤ò°®¤ëÆ£¸¶»á¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢¿ÀÂå°ÊÍè¡¢·³»ö¤ò¾¸°®¤·¡¢Å·¹Ä²È¤Î¿Æ±ÒÂâÅªÎ©¾ì¤È¤·¤ÆÂç²¦²È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÂçÈ¼»á¤Î·³»öÅª¸ùÀÓ¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áäþÍ¾¶ÊÀÞ¤äÀªÎÏ¿êÂà¤ò·Ð¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÂçÈ¼»á¤ÏÆàÎÉ»þÂå¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ«Äî¤Ë¤ª¤¤¤Æ½Å¤¤ò¤Ê¤·Â³¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂçÈ¼¤Î²ÈÌ¾¤ò¸åÀ¤¤ËÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤«¤±¤ë
À¯Áè¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤¿ÆàÎÉ»þÂå¤òÀ¸¤¤¿ÂçÈ¼²È»ý¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¼«¤é¤Î¿´¾ð¤òÅÇÏª¤¹¤ë²Î¤ò±Ó¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÂçÈ¼²È»ý¡Ê¼íÌîÃµÍ©¡Ø»°½½Ï»²ÎÀç³Û¡Ù¡ËWikipedia
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÉ®¼Ô¤¬¡Ö¤¤¤«¤Ë¤â²È»ý¤é¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢756Ç¯¡ÊÅ·Ê¿¾¡Êõ8Ç¯¡Ë¤Î¡ØÂ²¡Ê¤ä¤«¤é¡Ë¤ËÓÈ¡Ê¤µ¤È¡Ë¤¹²Î¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Ä¹Ã»²Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Ã»²Î
·õÂçÅá ¤¤¤è¤è¸¦¤°¤Ù¤· ¸Å¤æ¤µ¤ä¤±¤¯ Éé¤Ò¤ÆÍè¤Ë¤· ¤½¤ÎÌ¾¤½
Ä¹²Î
Ê¹¤¯¿Í¤ÎïÈ¡Ê¤«¤¬¤ß¡Ë¤Ë¤»¤à¤ò¡¢ÀË¡Ê¤¢¤¿¤é¡Ë¤·¤À¶¤¤½¤ÎÌ¾¤¾¡¢
ËÞ¡Ê¤ª¤Û¤í¤«¡Ë¤Ë¿´»×¤Ò¤Æ¡¢µõ¸À¡Ê¤à¤Ê¤³¤È¡Ë¤âÁÄ¡Ê¤ª¤ä¡Ë¤ÎÌ¾ÃÇ¡Ê¤¿¡Ë¤Ä¤Ê¡¢
ÂçÈ¼¤Î»á¡Ê¤¦¤Â¡Ë¤ÈÌ¾¤ËÉé¡Ê¤ª¡Ë¤Ø¤ë¡¢·òÃË¡Ê¤Þ¤¹¤é¤ò¡Ë¤ÎÈ¼¡Ê¤È¤â¡Ë
¤³¤ì¤Ï¡¢À»Éð¾å¹Ä¤ÎÊø¸æ¤ËºÝ¤·¡¢°ìÂ²¤Î½Ð±À¼é¡¦ÂçÈ¼¸Å»üÈå¤¬Ã¸³¤»°Á¥¤È¤È¤â¤ËÄ«Äî¤òÈðëî¤·¤¿ºá¤ÇÊá¤é¤¨¤é¤ì¤¿»þ¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌµÏÀ¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÎÇØ¸å¤Ë¤ÏÆ£¸¶ÃçËãÏ¤¤Î±Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µÌ½ô·»¤ò¼ºµÓ¤µ¤»¤¿ÃçËãÏ¤¤Ï¡¢¹§¸¬Å·¹Ä¤È¤½¤ÎÊì¡¦¸÷ÌÀ¹Ä¹¡¤Î¸¢Àª¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¯Å¨¤ò¼¡¡¹¤ÈÄÉ¤¤Íî¤È¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÂçÈ¼»á¤Ï¡¢Å·Â¹¹ßÎ×¡¦¿ÀÉðÅìÀ¬¤Î»þÂå¤è¤êÂå¡¹¤ÎÂç²¦¤ËÀ¶¤¿´¤Ç»Å¤¨¡¢Éð·®¤ÈÌ¾Ë¾¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿²ÈÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£º£¤³¤½¤½¤Î²ÈÌ¾¤òÀä¤ä¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ì¡×¤È¡¢²È»ý¤Ï¶«¤ó¤À¡£
¤³¤Î²Î¤ò²È»ý¤ÎÃçËãÏ¤¤Ø¤Î°ÚÉÝ¤È¤ß¤ëÀâ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£¤¤¤«¤ËÅ·¹Ä²È¤ËÀ¿¿´À¿°Õ¤ÎÃéÀ¿¤ò¿Ô¤¯¤½¤¦¤È¤â¡¢ÈÝ±þ¤Ê¤¯À¯Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤µ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤à¤·¤í²È»ý¤Ï¡¢°ìÂ²¤ËÂÐ¤·½¾Íè°Ê¾å¤ÎÃí°Õ¿¼¤µ¤È¿¼Î¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦Í¡¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ÎÄ¹Ã»²Î¤«¤é¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²È»ý¤ÎÀ¯¾ðÊ¬ÀÏ¤Ï±ÔÉÒ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÛ¹Í«¤ÏÁá¤¯¤â¸½¼Â¤È¤Ê¤ë¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡ÖµÌÆàÎÉËãÏ¤¤ÎÍð¡×¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿ÃçËãÏ¤ÇÉ¤Î¹ÄÂ²¡¦µ®Â²¤È¤È¤â¤ËÂçÈ¼»á¤Ë¤âÎß¤¬µÚ¤Ó¡¢¹ö»à¤äÎ®·º¤Ë½è¤µ¤ì¤ë¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢²È»ý¤Î·Ç¤²¤¿¡ÖÀ¶¤¯Àµ¤·¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¡¢·è¤·¤Æ½ã¿èÌµ¹¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤âÂçÈ¼»á¤ÎÁ´À¹´ü¤Ï¡¢²È»ý¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤ê100Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂçÈ¼¶âÂ¼¡ØÁ°¸¸Î¼Â¡ÙWikipedia
Åö»þ¤ÎÂçÈ¼»á¤Ï¡¢Âç²¦¤ÎºÇÂ¦¶á¤È¤·¤Æ¡¢Ä«Äî¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â°Ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëÂçÏ¢¤òÎòÇ¤¤·¡¢Âç¿Ã¤ÈÊÂ¤ÖÄ«Äî¤ÎÁÐàú¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ÑÂÎÂç²¦¤òÍÊÎ©¤·¤¿ÂçÈ¼¶âÂ¼¤¬³°¸òÀ¯ºö¤Î¼ººö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ºµÓ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊªÉô»á¤äÁÉ²æ»á¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢ÂçÈ¼»á¤Ï¼¡Âè¤ËÀªÎÏ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¿Ñ¿½¤ÎÍð¤Ç¤Ï¡¢ÂçÈ¼ÇÏÍèÅÄ¡¦Éé¿á·»Äï¤Î³èÌö¤â¤¢¤Ã¤Æ¿É¤¦¤¸¤Æ¸ø¶ª¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤ËÆþ¤êÆ£¸¶»á¤¬ÀªÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÂçÈ¼»á¤ÎÉü¸¢¤Ï¼¡Âè¤Ëº¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Æ£¸¶»á¤Ë´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¹³¤Ã¤Æ¤¤¿²È»ý¤â¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¤½¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²È»ý¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Æ»¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ã¿è¤ËÅ·¹Ä²È¤ËÃéÀ¿¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢ÂçÈ¼¤Î²ÈÌ¾¤ò¸åÀ¤¤ËÂ¸Â³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ØËüÍÕ½¸¡Ù¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë²È»ý¤ÎÀä¾§
ÂçÈ¼²È»ý¤Î²Î¤Ï¡¢Ä¹²Î¡¦Ã»²Î¤¢¤ï¤»¤Æ473¼ó¤¬¡ØËüÍÕ½¸¡Ù¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·²¤òÈ´¤¯Â¿¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢²ÎÀ»¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤¿³ÁËÜ¿ÍËãÏ¤¤Ç¤µ¤¨¡¢¤½¤Î¿ô¤Ï100¼ó¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤¡£
ÂçÈ¼²È»ýÁü¤È¹ñÉÜÀ×¡Ê¹â²¬»ÔËüÍÕÎò»Ë´Û¡Ë
¤½¤Î²È»ý¤Î°ì¼ó¤¬¡¢¡ØËüÍÕ½¸¡ÙÁ´20´¬¡¦4516¼ó¤ÎÙÜÈø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤Ï¡¢²È»ý¤¬²Î¿Í¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë±Ó¤ó¤À¡¢¤Þ¤µ¤ËÀä¾§¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤°ì¼ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
759Ç¯¡ÊÅ·Ê¿Êõ»ú3Ç¯¡ËÀµ·î¡¢²È»ý¤Ï¡ÖµÌÆàÎÉËãÏ¤¤ÎÍð¡×¤ÎÍ¾ÇÈ¤ò¼õ¤±¡¢°øÈ¨¼é¤Ëº¸Á«¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÉëÇ¤Àè¤Ç·Þ¤¨¤¿¿·Ç¯¡¢°øÈ¨¹ñÉÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯Æ¬¤Îµ·¤Ç¡¢Èà¤Ï¤³¤Î²Î¤ò±Ó¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·¤·¤Ç¯¤Î½é¤á¤Î ½é½Õ¤Î º£Æü¹ß¤ëÀã¤Î ¤¤¤ä¤·¤±µÈ»ö¡Ê¤è¤´¤È¡Ë
¡½¡½¡Ö¿·¤·¤¤Ç¯¤Î½é¤á¡¢½é½Õ¤Îº£Æü¹ß¤ëÀã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÉ¤¤»ö¤âÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯ÀÑ¤â¤ê½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡×
°ìÂ²¤ËÂÐ¤·¤ÆÃí°Õ¿¼¤¯¡¢¤«¤Ä¿¼Î¸¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦Í¡¤·¤¿²È»ý¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢ÂçÈ¼»á¤È¤¤¤¦Ì¾Ìçµ®Â²¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Î¼«Éé¿´¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿·¶½ÀªÎÏ¤Ç¤¢¤ëÆ£¸¶»á¤¬²æ¤¬Êª´é¤ËÄ«Äî¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¥ä¥Þ¥È²¦¸¢¤ÎÁÏÀß´ü¤«¤éÂç²¦¤ÈÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Ì¾Ìç½ô»á¡ÊÂçÈ¼»á¡¦ÊªÉô»á¡¦º´Çì»á¤Ê¤É¡Ë¤¬¼¡¡¹¤ËË×Íî¤·¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢²È»ý¤¬ºÇ¸å¤Ë±Ó¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤Î²Î¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤¤¤Ã¤½¤¦½Å¤¤°ÕÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨´ØÏ¢µ»ö¡§
Ì¼¤Ï¤Þ¤À²Ç¤Ë¤ä¤é¤ó¡ª¡©¸¢ÎÏ¼Ô¤«¤éÌ¼¤Ø¤Îµáº§¤ò²Î¿Í¡¦ÂçÈ¼²È»ý¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃÇ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
Âº¤¹¤®¤ë¡Ä°¦ºÊ¤òÁÓ¤Ã¤¿ÂçÈ¼²È»ý¤ÎÈá¤·¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦Äï¡¦ÂçÈ¼½ñ»ý¤¬±Ó¤ó¤À°ì¼ó¡ÚËüÍÕ½¸¡Û
¢¨»²¹ÍÊ¸¸¥
ÈÄÌîÇî¹ÔÃø ¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤ ËüÍÕ½¸¡Ù »°³Þ½ñË¼´©