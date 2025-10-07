ポストシーズン2本目の本塁打でカブス先制

米大リーグのカブスは6日（日本時間7日）、敵地ミルウォーキーでブルワーズとの地区シリーズ第2戦を戦い、初回に鈴木誠也外野手の3ランで先制した。日本のファンからは「すごい事してる」「ここにも輝いてる日本人が」と驚きの声が上がった。

「4番・右翼」で先発した鈴木は初回、1死一、二塁で打席に立つと、左腕アシュビーの3球目、高目真っ直ぐを豪快に引っ張った。時速111.7マイル（約179.7キロ）、飛距離440フィート（約134メートル）の特大弾が左翼席に突き刺さった。ドジャースの試合終了と入れ替わりに飛び出した一撃に、日本のファンからも驚きの声が並んだ。

「440ftも飛んだらしい、マジで最高だよ」

「ここにも輝いてる日本人が2人もおった！！」

「ドジャースの裏でくそアチいな 鈴木誠也神ってる」

「日本人選手たちはよぉやっとる」

「チャンネル変えたら誠也がホームラン打ってた」

「カブスも誠也がすごい事してる！！」

鈴木はレギュラーシーズン終盤から長打を量産しており、ポストシーズンではパドレスとのワイルドカードシリーズ第1戦以来の本塁打。この日は今永昇太投手が先発マウンドに上がっている。



（THE ANSWER編集部）