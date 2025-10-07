4-1の9回先頭から起用せず、2死一、三塁から登板しセーブ

米大リーグのドジャースは6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアでフィリーズとの地区シリーズ第2戦に臨んだ。4-1とリードした9回のマウンドにまず上がったのはブレイク・トライネン投手で、第1戦でセーブを挙げた佐々木朗希投手ではなかった。“出し惜しみ”の判断に米国の放送席は驚きの言葉を残している。

ブルペンの佐々木は本格的な投球練習をせずに9回を迎えた。4日（同5日）の第1戦では9回に登板し、1安打無失点の快投を見せていた。さらに変則日程で中1日にもかかわらず、デーブ・ロバーツ監督は先頭から登板させなかった。

試合を中継した米放送局「TBS」では、解説のジェフ・フランコーア氏が「ササキが登板していないことに驚いた？」と問いかけると、実況のブライアン・アンダーソン氏が「驚きましたね。彼はクローザーだと思っていましたが。これはギャンブルです」と口にした。

さらに「トライネンを信じるということ。今年は彼にとって散々な年でしたが……。うまくいけばブルペン陣を劇的に変えることが出来ます。事態が悪化すれば、デーブ・ロバーツの決断は議論を呼ぶでしょう」と続けた。

トライネンはボームに中前打、リアルミュートに左翼への二塁打を浴び無死二、三塁、ここでカステヤノスに左翼線へ落ちる適時二塁打を許し1点差に迫られ、ベシアに交代した。そして結局、2死一、三塁から佐々木がマウンドへ。ターナーを二ゴロに打ち取り試合を終わらせ、2つ目のセーブを挙げた。



