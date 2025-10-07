「やっと謝罪」の千原せいじ　“すぐ謝罪”したチョコレートプラネットとの大きすぎた「判断結果」

黒いスーツ姿で７度も頭を下げて

“いじめられっ子”発言で炎上したお笑い芸人・千原せいじ（55）が、10月３日に“謝罪動画”を公開した。

せいじは黒いスーツ姿で登場し、

「この騒動に関するさまざまな情報を目にして不快な思いをされた方々に対して、大変申し訳なく思っております」

と謝罪し、７度も頭を下げた。

せいじが言う“この騒動”とは、今年７月にYouTubeチャンネルで共演した埼玉県戸田市議会議員で“ジョーカー”こと河合ゆうすけ氏（44）に対して、

〈おまえ、いじめられっ子のオーラいかついぞ。なぁ？ おまえいじめられっ子出身やな！ アハハハハ！〉

などと発言。これがネット上などでいじめられっ子をバカにしているとして拡散され、炎上した。

だが、騒動後に動画をしばらく削除せず、謝罪することもなかったためか、影響は仕事面にも。

８月31日の放送をもって、レギュラー番組『大雲・せいじの坊僧ラジオ』（KBS京都）が終了。さらに、９月12日に大阪市の競艇場『ボートレース住之江』で行われる予定だったせいじのトークショーも急遽、中止となった。

また、河合氏との動画を公開した翌日を最後に、今回の謝罪動画を公開するまで、YouTubeチャンネルの更新は止まったままだった。

ある芸能プロ関係者によれば、

「吉本サイドは騒動を収束させるため、早々に謝罪するようアドバイスしていた。しかし、当の本人が迷っていたようで、いたずらに時が過ぎてしまった。そのことが事態をますます悪化させてしまいましたね」

と話す。

さらなる痛手も。せいじは’24年５月に天台宗総本山延暦寺で得度式を行い、靖賢（せいけん）という僧名で僧侶としても活動。同年11月には日本仏教協会顧問に就任していたのだが……。

仏教協会から“事実上のクビ”を公表された影響

「７月に炎上してすぐに、日本仏教協会は炎上前の６月25日にすでに顧問を辞任したことを発表していました。しかし、９月30日にあらためて同協会が『辞任した経緯の事実をお報せ致します』としてリリースを発表し、協会顧問として不適切な行動をとったために事実上のクビになっていたことが明らかになりました。

あえて２ヵ月以上も経って、協会がさらに踏み込んだ発表をしたウラには、同協会に誹謗中傷を含めた苦情が殺到していたから。それも、せいじさんが謝罪をせずにダンマリを決め込んでいたからでしょう。炎上後すぐに対応していれば、協会側への迷惑も最小限に済んでいた可能性は高く、このような追加発表もしなかったかもしれませんね」（芸能プロ関係者）

せいじと同じく“炎上”で思い浮かべるのは、お笑いコンビ『チョコレートプラネット』（以下、チョコプラ）だ。松尾駿が９月10日に公開した自身のYouTubeチャンネルで

〈誹謗中傷に関してだけど、芸能人とかアスリートとか、そういう人以外、SNSをやるなって。素人が何発信してんだって、ずっと思ってるの〉

と話したことが、“素人はSNSやるな”発言として物議を醸した。

その発言が拡散され炎上すると、チョコプラは動画を削除。18日にはコンビで謝罪動画を公開した。

「２人は黒ずくめの衣装を着て、神妙な面持ちで謝罪の言葉を述べました。その後、松尾は相方の長田庄平と共に自らバリカンを使って坊主頭にして謝罪の意を示していましたね」（スポーツ紙記者）

謝罪動画に対しネット上では

〈松尾が笑っていた〉

〈なぜ坊主になる必要が？〉

など批判の声が上がっており、また番組で長田がかつらを被って出演したことも叩かれた。だが、それも一過性のように見受けられる。騒動後にスポンサーや番組を降りたということは聞いていない。

一方のせいじだが、私が９月19日に行われたトークライブ後に直撃取材した際、仕事面で影響が出ていることをどう思うのか聞くと、

「出てないやん。明日も舞台があるで」

と、強気な姿勢を見せていた。

河合氏との動画以前にも、せいじは参政党の神谷宗幣党首や国民民主党の足立康史参議院議員などの政治家を招いてインタビュー動画を上げていた。だが、今回の炎上問題により、政治的な番組はなかなかやりにくいだろう。

それ以上に損失だと思うのは、仏教界との距離ができてしまったことだ。

蓮久寺住職である三木大雲氏とのラジオが終了しただけでなく、以前は企業研修の講師や、葬儀業界での講演、イベントでの法話なども行っており、仏教関連の展開は広かったはずだ。しかし、日本仏教協会から事実上のクビだったことを明らかにされた今、それらも難しいのではないか。

もし、チョコプラのように炎上後すぐに謝罪釈明していれば、ここまで波紋は広がらなかったはずだ。

失ったものが大きいが、これまで数々のスキャンダルでも立ち上がってきたのが、せいじだ。復活へ向け、次はどんな展開を見せるのか――。

取材・文：荒木田 範文（FRIDAYデジタル芸能デスク）