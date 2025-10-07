綾瀬はるか・ミセス・浜辺美波・鈴木亮平、新CMで共演 文化祭の準備さながらの姿も
【モデルプレス＝2025/10/07】綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE、浜辺美波、鈴木亮平と約200人のビッグバンドが出演するキリンビールの新ブランド「キリングッドエール」の新テレビCM「キリングッドエール まったく新しいキリンビールはじまる篇」（30秒）が10月7日13時より、4人のブランドリーダー（綾瀬、大森元貴、浜辺、鈴木）が次世代定番ビールの魅力を語る「キリングッドエール まったく新しいキリンビールのおいしさ篇」が14日より、全国で順次放映される。
【写真】ミセス大森、白髪交じり・大きなサングラス…老けメイク施した姿
「キリングッドエール まったく新しいキリンビールはじまる篇」では、「キリングッドエール、誕生です！」と力強く宣言をする綾瀬。大森の「スリー、ツー、ワン」というカウントを合図に、Mrs. GREEN APPLEと約200人のビッグバンドが「GOOD DAY」の演奏をスタート。4人のブランドリーダーとビッグバンドのメンバーが、リズムに合わせて手をたたき、歌い、乾杯するなど、次世代定番ビール誕生の高揚感を表現している。最後に「そうとういい出来です」という綾瀬のコメントで締めくくる。
「キリングッドエール まったく新しいキリンビールのおいしさ篇」は、「キリングッドエール」の誕生を待ちわびた4人がビールを口にするシーンからスタート。続いて「そのまったく新しい味とは？」という問いに、4人がそれぞれの言葉で魅力を語る様子や、撮影中に鈴木が考案した「グッドエールポーズ」を4人で披露するなど、「キリングッドエール」の誕生を祝う様子が映し出される。最後に、綾瀬が「名作の予感です！」とおいしさを力強く宣言する。
今回、Mrs. GREEN APPLE は「キリングッドエール」のためにテーマソングとして「GOOD DAY」（読み：グッドデイ）を書き下ろし。同ブランドの日本を明るくしたい、というコンプトに寄り添いながら、時間をかけて「GOOD DAY」の制作に向き合ったと語っている。なお、「キリングッドエール」発売前日の6日には、一回限りの特別バージョン「キリングッドエール まったく新しいキリンビールはじまる篇」が全国で先行放映された。
メイキングでは、4人が仲睦ましく話している姿や、鈴木考案の「グッドエールポーズ」を真似する姿など、楽しく撮影している様子が映し出されている。また、ビッグバンドとの共演時には、4人のブランドリーダーとビッグバンドメンバーが笑顔を交わし、現場全体が1つになって楽しんでいる様子が伺える。一時は、雨天で撮影が中断するも、全員で雲が晴れる瞬間を願い、一瞬の晴れ間を縫って撮影するなど、まさに文化祭の準備をしているかのような様子もあった。
CM撮影日の様子を収録したメイキング映像、テーマソング「GOOD DAY」を使用した109秒のスペシャルCM映像「キリングッドエール まったく新しいキリンビールはじまる篇 【特別ロングver.】」も、7日より YouTubeで公開。スペシャルCM映像では、「GOOD DAY」の演奏が終わった瞬間に、現場から自然と歓声が湧き上がり、その熱気と高揚感に包まれた空気感が映し出されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆綾瀬はるから出演の新CM、全国で順次放映開始
