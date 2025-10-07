サムスンの次期フラッグシップ最上位モデル「Galaxy S26 Ultra」には、周囲からののぞき見を防ぐ新技術が搭載されると噂されています。この新機能「Privacy Display」の具体的な動作が明らかになったと報じられています。

↑大事な情報は自動的に伏せる。

Privacy Displayは、従来のプライバシー保護フィルムのように画面を正面から見ている本人以外の視認を制限します。ただし、サムスンはこれを保護フィルムなしで電子的に実現しており、ユーザーが任意にオン・オフを切り替えられる仕様になっているといいます。

次期「One UI 8.5」のリークから判明した詳細は以下の通りです。

設定内に「Auto Privacy」トグルがあり、人混みのエレベーターや公共交通機関などで自動的に有効化できる スケジュール設定で有効化の時間帯を指定可能 特定の アプリ だけに適用できる 画面の一部（通知やピクチャーインピクチャー）を隠せるほか、ギャラリー内のプライベート画像も保護可能 画面ロック（PIN、 パスワード 、パターン入力画面）も のぞき 見されにくくなる 「Maximum Privacy」オプションを選ぶと、画面全体を暗くして のぞき 見を防止

この機能はハードウェア側の対応が必要とされており、Galaxy S26 Ultra専用になる見込みです。他のS26モデルは非対応となる可能性が高そう。

最終的な仕様はリリースまでに変更される可能性がありますが、One UI 8.5のコード内に多数の参照が確認されていることから、サムスンが廃止する可能性は低いと考えられます。

The next S26 Ultra will have a privacy feature that keeps people from peeking at your screen. pic.twitter.com/tFcgeFpCqG — Ach (@achultra) October 2, 2025

Galaxy S26シリーズは2026年初めのUnpackedイベントで発表される見通しですが、それまでに新たな情報が流出するかもしれません。

Source: @achultra (X)

via: Android Authority

The post 次期「Galaxy S26 Ultra」の独占機能？「のぞき見ブロック」の詳細が判明 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.