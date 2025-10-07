¡Ö¤ªÁ°¤é¥Ê¥á¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×Ë½Áö¤òÌ¿Îá¤·¤¿Ë½ÎÏÃÄ°÷¤È¡ØÀî¸ý¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤Î¾¯Ç¯¤é¤Îà´Ø·¸Àá
¡Öµ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤í¡×
Ìë¤Î½»Âð³¹¤Ç¡¢£²¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤òÆ»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤ÆÁö¤ë¿ôÂæ¤Î¥Ð¥¤¥¯¡£±¿Å¾¤¹¤ë¿ÍÊª¤é¤Ï¿®¹æ¤òÌµ»ë¤·¡¢Ãæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤¿¤ê¼Ø¹Ô±¿Å¾¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸å¤í¤òÁö¤ë·Ù»¡¼ÖÎ¾¤òÄ©È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï£¹·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ç24Ç¯12·î¤ËÅìµþ¡¦ÂÎ©¶èÆâ¤ÇË½Áö¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ»¸òË¡°ãÈ¿¤ÇÅö»þ15ºÐ¤«¤é17ºÐ¤Î¾¯Ç¯10¿Í¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡¢¤³¤ì¤ò»Ø¼¨¤·¤¿»ØÄêË½ÎÏÃÄ½»µÈ²ñ·Ï»±²¼ÁÈ¿¥¤Î´´Éô¡¦³¤Ï·ÄÍÎ¶Ì¦ÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤òÆ±ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
£¹·î30Æü¤ÎÁ÷¸¡¤ÇÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿³¤Ï·ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Èý´Ö¤Ë¿¼¤¯¥·¥ï¤ò¹ï¤ß¡¢±Ô¤¤´ã¤Ç¼þ°Ï¤ò¸«²ó¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½Í¡¹¤È¸¡»¡Ä£¤Ø¸þ¤«¤¦¥Ð¥¹¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ºòÇ¯12·î£¹Æü¤Î¸á¸å£¹»þ¤´¤í¡¢ÂÎ©¶è¤Î¼Ë¿Í¸ø±à¤ËÉÔÎÉ¾¯Ç¯¤¿¤Á24¿Í¤ò½¸¤á¤¿³¤Ï·ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤ò£³ÉôÂâ¤ÇàÃÏ²ó¤êá¤·¤Æ¤³¤¤¡£¤ªÁ°¤é¥Ê¥á¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤í¡×¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÉ½¼¨¤·¤¿ÃÏ¿Þ¤ò¼ê¤ËË½Áö¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØÀî¸ý¥É¥é¥´¥ó¡Ù¤òÌ¾¾è¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡¢½¸ÃÄ¤Ç¤ÎË½Áö¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¯Åð¤ä¶²³å¤Ê¤É¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºë¶Ì¸©·Ù¤Ï¥È¥¯¥ê¥å¥¦¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î£±¤Ä¤òÂ«¤Í¤ë¡ØÁíÄ¹¡Ù¤ÈË½ÎÏÃÄ°÷¤Î³¤Ï·ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¥±¥Ä»ý¤Á¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂÎ©¶è¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤âË½Áö¹Ô°Ù¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤ËàÃÏ²ó¤êá¤ò¤·¤Æ°Ò³Å¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¡Ø¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅ¨¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢°ø±ï¤òÉÕ¤±¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¤âÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ç¤ÏÅ¨ÂÐ¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇØ·Ê¤â´Þ¤á¤ÆÄ´¤Ù¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë£µ²ó¤¯¤é¤¤»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¿®¹æÌµ»ë¤ò¤·¤Æ·Ù»¡¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Î³¤Ï·ÄÍÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÉÔÎÉ¾¯Ç¯¤¬¥È¥¯¥ê¥å¥¦²½
¾¼ÏÂ¤ÎÀÎ¤«¤é¡¢Ë½ÎÏÃÄ°÷¤¬¾åÇ¼¶â¤ò¼è¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇË½ÁöÂ²¤Î¡Ö¥±¥Ä»ý¤Á¡×¤È¤·¤ÆÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦Îã¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ë½ÁöÂ²¤«¤éË½ÎÏÃÄ¤Ëà½¢¿¦á¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢àOB¤È¸½Ìòá¤Î´Ø·¸¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¾¯¤·»ö¾ð¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£»ö·ï¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Ç24Ç¯£¹·î¤Ë¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ç26¿Í¤ÎË½ÁöÂ²¤¬¸¡µó¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¤â¡¢¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤ÏË½ÎÏÃÄ°÷¤¬¤ª¤ê¡¢¸¡µó¤µ¤ì¤¿£²¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤¦¤Á£±¤Ä¤Ï¤³¤ÎË½ÎÏÃÄ°÷¤¬¡Ø¥ª¥ì¤¬ÌÌÅÝ¸«¤ë¤«¤é¥Á¡¼¥à¡ÊË½ÁöÂ²¡Ëºî¤ì¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤»¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï1980Ç¯Á°¸å¤ÎºÇÀ¹´ü¤Î¤è¤¦¤ÊÂç½¸ÃÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉÔÎÉ¥°¥ë¡¼¥×²¿¿Í¤«¤ÇË½Áö¤¹¤ëÎã¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
Ë½ÎÏÃÄ°÷¤ÏÉÔÎÉ¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Î¡Ø¥±¥Ä»ý¤Á¡Ù¤ò¤·¤Æ¾åÇ¼¶â¤òÇ¼¤á¤µ¤»¤ë¤Û¤«¡¢¼êÂ¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥¯¥ê¥å¥¦·¿ÈÈºá¤Ë»È¤¦¤È¤¤¤¦Îã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¼ìº¾µ½¤Ê¤É¥È¥¯¥ê¥å¥¦¤ÎÈÈºáÍí¤ß¤ÇË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÉÔÎÉ¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¤â¤Ï¤ä¡Ø¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ù¤È¤·¤ÆÈÈºáÁÈ¿¥²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
·Ù»ëÄ£¤Ï10·î£±Æü¤«¤é¡ØÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×ÂÐºöËÜÉô¡Ù¤ò¡¢¤Þ¤¿·º»öÉô¤Ë¡ÖÆÃÊÌÁÜºº²Ý¡×¤ò¿·Àß¡¢¥È¥¯¥ê¥å¥¦·¿ÈÈºá¤ÎÁÜººÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»ö·ï¤âÎ®Æ°²½¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ëÈ¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤Î°ìÃ¼¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£