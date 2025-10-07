こういうの求めてた、、！【studio CLIP】デザイン優勝♡「新作バッグ」

持つだけで気分を上げてくれそうなバッグは、新しい季節が始まる頃にチェックしておくのが吉。日常に取り入れやすいおしゃれアイテムが多数そろっている【studio CLIP（スタディオクリップ）】では、新作バッグが豊富に発売されていました！ そこで今回は、studio CLIPの新作から、デザインが秀逸なバッグを編集部が厳選。毎日使いやすいデザインからトレンドを押さえたデザインまで、好みに合わせて選んでみて。

荷物多めの人におすすめのナイロンバッグ

【studio CLIP】「リップストップナイロンバッグ」\5,280（税込）

デイリーユースにぴったりな大きめのナイロンバッグ。丸みのあるキュートな見た目に反し、公式サイトによると「軽量で大容量に収納できるのが魅力」なのだそう。ナイロン素材ながら、コットンのようにも見える素材感で、カジュアルコーデだけでなくトラッドなコーデでも持ちやすいかも。公式サイト曰く、「斜め掛けの際にも邪魔にならないように手持ち用ハンドルは小サイズに設定」とのことで、実用性の高いデザインにも注目を。

スクエアフォルムはキルティングデザインで差をつけて

【studio CLIP】「キルトスクエアバッグ」\9,900（税込）

引き続きトレンドの横長バッグは、キルティングデザインで差をつけてみて。少し丸みを帯びたフォルムが、さりげなくコーデのアクセントになってくれるはず。ワンハンドルとショルダーの、2WAYで使えるところも嬉しいポイント。小ぶりながら、高さ12cm × 幅25cm × マチ12cmという、小さめのマイボトルも入るサイズ感。レザー調素材で高見えするので、特別なシーンにも持って行けそうです。

今年らしさが詰まったフェイクファーバッグ

【studio CLIP】「オーバルファーバッグ」\8,250（税込）

季節感のあるフェイクファーバッグは、今秋のトレンドカラーの1つであるブラウンに注目。ころんとしたシルエットが、ふわふわな素材感と相まってキュート & ゴージャスな雰囲気に。ジーンズやスウェットと合わせて普段のコーデをアップデートするのはもちろん、シンプルなワンツーコーデに取り入れてバッグを主役にするのもおすすめ。いつものバッグからチェンジするだけで、今っぽいおしゃれを楽しめるはず。

ひとクセバッグで張り切りすぎないおしゃれを

【studio CLIP】「エコスエードトートバッグ Ｍ」\5,500（税込）

スポーティーなイメージのあるパラコードを編んで、ショルダーストラップにしたひとクセデザインが目をひくトートバッグ。スエード調の素材で、シーズンムードも押さえたデザインです。サイズは、高さ26cm × 幅45cm × マチ8.5cmで、たっぷり物を収納できそう。公式サイトによると「開閉口が着脱しやすく、物の出し入れがしやすいマグネットタイプ」とのことで、使い勝手も◎ 毎日気軽に使えそうなデザインで、張り切りすぎないおしゃれを楽しみたい人におすすめ。

