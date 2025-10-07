¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇºÇ°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Ç¥¯¥ë¡¼¤Ë¼Õºá¡¡¤·¤«¤·¡Ö·ë²Ì¡×°Ê³°¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿
F1Âè18Àï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¥ì¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡¢¤´¤á¤ó¡×
¡¡1»þ´Ö40Ê¬¤Ë¤ª¤è¤Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¤ÎÄ¹¤¤·è¾¡¤ò½ª¤¨¤¿³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Ï¡¢ÌµÀþ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¥¯¥ë¡¼Á´°÷¤Ë¼Õ¤Ã¤¿¡£
³ÑÅÄÍµµ£¤¬¥ì¡¼¥¹½ªÈ×¤Ë¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤È¤Ï¡©¡¡photo by BOOZY
¡¡13ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢¹¥È¯¿Ê¤ò·è¤á¤Æ¥¿¡¼¥ó1¡¢¥¿¡¼¥ó3¤È¡¢Á°¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤´¤È¤Ë¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÆþ¤é¤ì¡¢¼¡¡¹¤È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÍî¤È¤·¤Æ17°Ì¤Þ¤Ç¸åÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â®¤¤¤È¤«ÃÙ¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Îº®»¨¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ò¤È¤¿¤Ó¥ê¥º¥à¤ÈÀª¤¤¤ò¼º¤¤¡¢ÂâÎó¤Î¡ÖÎ®¤ì¡×¤«¤é³°¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶õ´Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇ°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È1¼þÌÜ¤Ç¤·¤¿¡£1¼þÌÜ¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢º£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¡¢¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤âÃ¯¤«¤Ë¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢1¼þÌÜ¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤â¤Î¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2ÈÖ¥°¥ê¥Ã¥É¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤â¡¢¥½¥Õ¥È¥¿¥¤¥ä¤Ç¤Î¼ó°ÌÃ¥¼è¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î²Ì¤¿¤»¤º¡¢¤à¤·¤íÁá´ü¤Î¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡17°Ì¤Þ¤Ç¸åÂà¤·¤¿³ÑÅÄ¤â¡¢ÄÉ¤¤È´¤¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥Ù¥¤»Ô³¹ÃÏ¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï½¸ÃÄ¤ËËä¤â¤ì¤ÆÃ¸¡¹¤ÈÁö¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤º¡¢Áá¤á¤Î¥Ô¥Ã¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤¬Æñ¤·¤¤¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«¤ò¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤¬¤¤¤¿¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÁá¤á¤Ë¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢Á°¤Î½¸ÃÄ¤ò¥¢¥ó¥À¡¼¥«¥Ã¥È¤·¤è¤¦¤È¥È¥é¥¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ïº£¤Þ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤Í......¡×¡Ú³ÑÅÄ¤¬¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤òÌá¤·¤¿ÍýÍ³¡Û
¡¡Á°Êý¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¨¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢ÎÉ¹¥¤Ê¥Ú¡¼¥¹¤Ç¼þ²ó¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥«¡¼¤¬½Ð¤ì¤Ð10ÉÃ°Ê¾å¤Î¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤òµÊ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é²¿½½¼þ¤â¥¹¥Æ¥¤¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¿¤Á¤è¤ê¤â³ÊÃÊ¤ËÂ®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢10ÉÃ°Ê¾å¤â²Ô¤¤¤Ç¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÄ¢¾Ã¤·¤Ë¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò12°Ì¤Þ¤Ç¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤È´¤¤ÎÆñ¤·¤¤¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥³¡¦¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë¤òÈ´¤¡¢ºÇ¸å¤ÏPU¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¥Õ¥§¥¤¥ë¥»¡¼¥Õ¥â¡¼¥É¡Ê¢¨¡Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ½ÐÎÏ¤òÍî¤È¤·¤ÆÁö¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¸¥ã¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë¤ÎÇØ¸å¤ËÇ÷¤ê¡¢Æþ¾Þ·÷¤¬ÌÜÁ°¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¤¿¡£
¢¨¥Õ¥§¥¤¥ë¥»¡¼¥Õ¥â¡¼¥É¡á¼ÖÎ¾¤Ë°Û¾ï¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«Æ°Åª¤ËºîÆ°¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸åÊý¤Ë¤Ï2°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤ë¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬Ç÷¤ê¡¢3°Ì¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤«¤é·ã¤·¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ËÉÀï°ìÊý¤Î¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÍð¤ì¤¿µ¤Î®¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢³ÑÅÄ¤ÏÁá¡¹¤ËÂç¤¤¯¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤òÌá¤·¤Æ2.9ÉÃ¤â¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤·¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¢¥¸¥ã¤Ï¡¢»ÐËå¥Á¡¼¥à¤À¤¬¤ª¹½¤¤¤Ê¤·¤ËÁö¹Ô¤òÂ³¤±¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥°±¿ÍÑµ¬Äê¤Ç¤¢¤ë1.2ÉÃ°ÊÆâ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ÆÀÄ´ú¤¬¿¶¤é¤ì¤¿»þÅÀ¤Ç¾ù¤ê¡¢¥í¥¹¤ÏºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢³ÑÅÄ¤È¥¢¥¸¥ã¤Îº¹¤ÏÂç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄÉ¤¤È´¤¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ61¼þ¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÄ¾¸å¤Î³ÑÅÄ¤Ë¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤Þ¤É¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³ÑÅÄ¤Î²ù¤·¤µ¤òÍý²ò¤·¡¢´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¤½¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¤±¤É¡¢¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³ÑÅÄ¤ÏËÁÆ¬¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«¿È¤Î1¼þÌÜ¤Î¹¶ËÉ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òº¸±¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÏÍ¤Ó¤¿¡£¡Ú·ë²Ì¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë½ÅÍ×¤À¤¬...¡Û
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡Ö·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÈ¾Ê¬Àµ²ò¤Ç¡¢È¾Ê¬¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë½ÅÍ×¤À¤¬¡¢³ÑÅÄ¤Î2025Ç¯¤ä2026Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¤Î¡Ö·ë²Ì¡×¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£10·îËö¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç·è¤Þ¤ë¡£·ë²Ì¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤â½ÅÍ×¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¤Ç¡Ö·ë²Ì¡×¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤Ç¡¢¡Ö·ë²Ì°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¡×¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤ÎÂç¤¤µ¤âÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£