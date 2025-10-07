¹â»ÔÁíºÛ¤Ï½¢Ç¤Áá¡¹¤«¤é¿Í»ö¤ÇÂçº®Íð¡Ä½÷À±þ±çÃÄ¤¿¤Á¤Ë¡ÈËã»ÔÆâ³Õ¡É¥Ý¥¹¥È¤ÎÌÜ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö¥¬¥é¥¹¤ÎÅ·°æ¡×¤òÇË¤Ã¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤ò¤á¤°¤ëÇ®¶¸¤Ï¡¢º¨¤ß¤Ä¤é¤ß¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£7Æü¤ÎÎ×»þÁíÌ³²ñ¤ÇÅÞÌò°÷¿Í»ö¤ò·èÄê¡£½÷ÀÅÐÍÑ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¿Í»ö¤Ï¡ÖÏÀ¸ù¹Ô¾Þ¡×¤¬¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤À¡£»ÒÊ¬¤ÎÉ¼¤ò²ó¤·¤¿ºÇ¹â¸ÜÌä¤ÎËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¡Ê85¡Ë¤ÏÉûÁíºÛ¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢¤½¤ÎµÁÄï¤ÎÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¡Ê72¡Ë¤Ï´´»öÄ¹¤Ë³Ê¾å¤²¡£ÅÞ±¿±Ä¤ÏËãÀ¸°ìÇÉ¤Ë°Ñ¤Í¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¡¢Ï¡çÖ¸µ¼óÁêÊäº´´±¡Ä½ÐÀ¤¤¹¤ë½÷ÀµÄ°÷¤Ë¸µ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬Â¿¤¤¥ï¥±
¡¡»Ù±ç¤·¤¿Î¢¶âµÄ°÷¤âÉü¸¢¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¡Ê62¡Ë¤Ï´´»öÄ¹Âå¹Ô¤È¤·¤ÆÊÖ¤êºé¤¡£»×ÏÇ´Þ¤ß¤Ç¹â»Ô»á¤ò»Ù¤¨¤¿½÷ÀµÄ°÷¤ÎÌÀ°Å¤Ï¥¯¥Ã¥¥ê¤À¡£
¡Ö½÷À½é¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡×¤òÇä¤ê¤ËÅÞºÆÀ¸¤ò´ü¤¹¹â»Ô»á¤Ï¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤äÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ë½÷À¤ò½¼¤Æ¤ë°Õ¸þ¤À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡Ö½÷À½é¼óÁê¡×¤È¤Ê¤ì¤Ð³ÕÆâ¤Ë5¿Í°Ê¾å¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î²áµîºÇÂ¿µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤ÏÁíºÛÁª¤ÇÊÝ¼éÉ¼¤òÁè¤Ã¤¿¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê50¡Ë¤Ç¡¢ÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤Ï¿äÁ¦¿ÍÂåÉ½¤òÌ³¤á¤¿ÌÁÍ§¤Î¸Å²°·½»Ê¸µ¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¡Ê72¡Ë¡£Æ±¤¸¤¯¿äÁ¦¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿ËãÀ¸ÇÉ¤ÎÍÂ¼¼£»Ò¸µ½÷À³èÌöÁê¡Ê55=»²¥¡Ë¤ÏÁíÌ³²ñÄ¹¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£µìÌÐÌÚÇÉ¤ÎÎëÌÚµ®»ÒÁ°ÀÄÇ¯¶ÉÄ¹¡Ê39=½°¥¡Ë¤Ï¹ÊóËÜÉôÄ¹¤ËÂçÈ´Å§¤À¡£
¡ÖÅÞ4Ìò¤ÎÈ¾¿ô¤òËãÀ¸ÇÉ¤Ëº¹¤·½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í»ö¸¢¤ò°®¤ë¤Î¤ÏËãÀ¸»á¡£¹â»Ô»á¤È¶á¤¯¤Æ¤â¡¢ËãÀ¸»á¤Î¤ª´ã¶À¤Ë¤«¤Ê¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð½è¶ø¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£Âç¿Ã·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤µ®»Ò»á¤¬³ÕÎ½·Ð¸³¼Ô¤¬½¢¤¯¹ÊóËÜÉôÄ¹¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÀÐÇË¤ª¤í¤·¡Ù¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¡£¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿ºûÀîÇîµÁÇÀ¿åÉûÂç¿Ã¡ÊµìÌÐÌÚÇÉ¡Ë¤È¤Û¤ÜÆ±Ãå¤Ç¡¢È¯¿®ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê¼«Ì±Ãæ·øµÄ°÷¡Ë
¢£Ç»¤æ¤¤´é¤Ö¤ì¤Î½è¶ø¤Ï¡©
¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢½÷À±þ±çÃÄ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¿äÁ¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïµì°ÂÇÜÇÉ¤Î¾¾Åç¤ß¤É¤ê¸µË¡Áê¡Ê69=½°¨¡Ë¡¢ÊÒ»³¤µ¤Ä¤¸µ½÷À³èÌöÁê¡Ê66=»²£½°¡¡Ë¡¢À¸°ð¹¸»Ò³°Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¡Ê57=»²¡¡Ë¡£¤½¤ì¤ËµìÌÐÌÚÇÉ¤Î¾®ÌîÅÄµªÈþ»²±¡Æâ³Õ°Ñ°÷Ä¹¡Ê42=»²¢¡Ë¤À¡£µì°ÂÇÜÇÉ¤Î»³Ã«¤¨¤ê»Ò¸µ¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷Ä¹¡Ê75=»²¤½°¡¡Ë¤È¹â¶¶¤Ï¤ë¤ßÁ°ËÌ³¤Æ»ÃÎ»ö¡Ê71=»²¢¡Ë¤â¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¡£Ç»¤æ¤¤´é¤Ö¤ì¤À¤¬¡¢Âç¿Ã¤ÎÌÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¾¾Åç»á¤ÏÅê³«É¼²ñ¾ì¤Ç¹â»Ô»á¤Îº¸ÎÙ¤Ë¿Ø¼è¤ê¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1Ç¯Á°¤Ï¾åÀîÍÛ»Ò¸µË¡Áê¤ò»Ù±ç¤·¤¿³°ÍÍ¡£¤¦¤Á¤ïÇÛÉÛ¤ÇÂç¿Ã¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Í½ý¤Ç¤¹¡£»³Ã«»á¤ÏÅý°ì¶µ²ñ¡Ê¸½¡¦À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡Ë¤È¿¼¤¯¡¢Î¢¶âÌäÂê¤âÊú¤¨¤ë¡£ÊÒ»³»á¤Ï¤¢¤ÎÀ³Ê¤ÇÌ£Êý¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¡£´üÂÔ¤Û¤É½è¶ø¤µ¤ì¤º¡¢¤Ò¤ÈÌåÃå¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¼«Ì±´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Áá¤¯¤â¡ÖËã»ÔÆâ³Õ¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¼¡´üÀ¯¸¢¤Ï³ê¤ê½Ð¤·¤«¤é´í¤¦¤µËþÅÀ¤À¡£
