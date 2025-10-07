既婚の男性職員と“ラブホテル密会”を繰り返していた前橋市の小川晶市長（42）。10月6日の定例記者会見で進退を明言しなかったことが話題になるなど、相変わらず注目度は高い。

政策の良しあしで世間を騒がせるならまだしも、小川市長の場合、週刊誌が報じた「不倫疑惑」が原因でメディアスクラムを組まれてしまっている。ただ、ここまで騒がれるのには「別の理由もありそうです」と週刊誌記者はこう話す。

【もっと読む】前橋市長のラブホ騒動がらみで「長澤まさみ」がトレンド入り！ 完全に別人なのに風評被害のお気の毒

「小川市長は1982年12月21日生まれ。学年では82年度生まれですが、実は以前から《82年度生まれの著名人には尖った人物が多い》とネット上では話題なんです。これまではスポーツ選手の北島康介さんや吉田沙保里さん、芸能人では中田敦彦さん、起業家では与沢翼さんが話題に上ることが多かったですが、最近では8月12日生まれで元安芸高田市長の石丸伸二さんや7月7日生まれで参議院議員の塩入清香さんといった具合に、政治家が目立ち始めているんです」

「スターが出る学年」なのか？

まあ、オカルトの類とはいえ、試しに《1982年度生まれ》でGoogle検索してみると、検索結果の下に表示されるサジェストキーワードには、《やばい》《呪い》といった“尖った単語”が並んでいるのが分かる。

「実際、2000年前後には、この学年の青少年による非行、凶行が相次いで報じられ、《キレる17歳》という不名誉な呼び名がついてしまったこともありました。ただ、その後は尖った著名人が続々と現れて世の中で活躍を始めたので、ネット上ではいつしか《スターが出る学年》みたいな感じで認識されるようになったんです」（前出の週刊誌記者）

どちらかと言えば「トリックスター」じゃないのか？

《キレる17歳》から《尖ったスター》に。世間のイメージが変わったということか。もっとも小川市長は、どちらかと言えば“トリックスター”に近いような気もするが……。

「昨年の東京都知事選での“石丸ブーム”に、今年は参院選で塩入さんが活躍するなど、一時的とはいえ、82年度生まれの政治家が是非はさておきフィーバーしたのは確かです。小川市長は赤っ恥の不倫疑惑で話題になってしまいましたが、前橋市では戦後最年少の41歳で、それも初の女性市長になったことは事実です。これらの人物に続く82年度生まれの政治家が、今後出てくる可能性は否定できないでしょう」（スポーツ紙社会部デスク）

ちなみに、10月4日の自民党総裁選で敗れた小泉進次郎氏は1つ上の81年度生まれ。学年が違う以上、話題の“波”には乗れなかったということか。

◇ ◇ ◇

小川晶氏のせいで長澤まさみにトバッチリだ！ 関連記事【もっと読む】前橋市長のラブホ騒動がらみで「長澤まさみ」がトレンド入り！ 完全に別人なのに風評被害のお気の毒…では、長澤に降りかかった災難について伝えている。