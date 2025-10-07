ディズニーが、次世代を担うイノベーターの支援・育成を目的とした実践型プログラム「ディズニー・イマジネーション・ワークショップ」を開催。

プログラムでは、ディズニー社員のメンタリングのもと、慶應義塾大学商学部の学生26名が約1か月にわたり、日本のディズニービジネスに関連する2つのテーマに取り組み、戦略提案を練り上げました。

そして最終日を迎えた2025年10月2日、その成果を東京・虎ノ門のディズニーオフィスにて、ディズニーの多国籍のマネジメントチームに向けて英語でプレゼンテーションが行われました。

「ディズニー・イマジネーション・ワークショップ」プレゼンテーション

東京・虎ノ門のディズニーオフィスにて実施された、実践型プログラム「ディズニー・イマジネーション・ワークショップ」のプレゼンテーション。

この取り組みは、ディズニーがグローバルに展開する次世代支援の取り組みの一環として実施され、マーケティングを学ぶ学生たちに、実際のビジネステーマに取り組む機会を提供することで、将来のキャリア形成に向けた実践的なスキルと視野の拡大を支援しています。

ディズニーと慶應義塾大学によるこの取り組みは、今回で4回目の開催となります。

グローバルなビジネス環境を視野に、学生が実践的なビジネスを学ぶ機会を提供

今回のワークショップには、慶應義塾大学商学部 高田英亮研究会に所属する3年生10名と4年生16名、計26名が参加。

3年生は2チームに分かれ、「ディズニープラスのマーケティング戦略の構築」と「ディズニーのファンベース拡大」という2つのテーマに挑戦しました。

ワークショップについて、慶應義塾大学商学部 教授の高田英亮氏はこう語っています。

普段、学生たちは教室の中で企業のビジネスについて学ぶことが中心ですが、今回のワークショップは、実際にディズニーが取り組むビジネスに対して、現役社員の方々から直接アドバイスをいただきながらアイディアを考え、ディズニーのマネジメントのみなさまの前で発表するという実践的で緊張感あふれるものです。

この経験は学生にとって非常に貴重であり、大きな自信につながると思います。

また、英語でのプレゼンテーションに挑戦することは、学生たちが英語力や海外に目を向ける良いきっかけになると考えています。

各チームには、それぞれディズニー社員2名がメンターとして伴走。

学生たちは、メンターからのフィードバックを受けながら、アイディアの精度を高め、プレゼンテーションの構成や伝え方を磨いていきました。

時にはメンターの助言をもとに方向性を見直し、時には自分たちのアイディアを積極的に主張しながら、議論と分析を重ねていきました。

最終発表会での挑戦と成果

最終発表会は、東京・虎ノ門のディズニーオフィスにて開催されました。

ウォルト・ディズニー・ジャパンの日色保代表取締役社長をはじめ、ゼネラルマネージャー、ダイレクト・トゥー・コンシューマのデイヴ・パウエル氏、バイスプレジデント、ピープル＆カルチャーの中山多美恵氏など、ディズニー・ジャパンを率いるリーダーが参加する中、各チームのプレゼンテーションと質疑応答が全編英語で行われました。

学生たちは、ディズニーの世界観を楽しめる音楽フェスの開催や、MBTI診断を活用したディズニー作品のおすすめ診断機能の提案など、学生たちの独自のリサーチデータを基に導き出した、フレッシュかつ具体的な提案が披露されました。

ディズニーの国内でのビジネスの全体像を的確にとらえた2グループのプレゼンテーションに、会場からは大きな拍手が送られました。

発表直前までメンターと共に内容のブラッシュアップを重ねていた学生たちは、「KPIの設定はどのように行ったのか？」というマネジメントからの質問に対し、準備していた試算表を提示しながら丁寧に説明。

その瞬間、会場からは感嘆の声が上がるほどの盛り上がりを見せました。

また、最後のQA セッションでは、マネジメントチームが自身のキャリアや、エンターテイメント業界の未来について学生たちに語りかける場面もあり、学びと刺激に満ちた発表会となりました。

学生たちは、約1か月にわたる学びと挑戦の成果を堂々と発表し、グローバルなビジネス環境での実践的な経験を積む貴重な機会となりました。

慶應義塾大学の学生が英語で堂々プレゼン！

東京・虎ノ門のディズニーオフィスにて実施された「ディズニー・イマジネーション・ワークショップ」プレゼンテーションのレポートでした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 慶應義塾大学の学生が実践型プログラムで磨いた戦略を経営陣へ発表！ディズニー・イマジネーション・ワークショップ appeared first on Dtimes.