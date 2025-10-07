食楽web

香川県・高松駅から歩いてすぐの「高松港」から、高速フェリーに乗って約35分。船窓に広がる瀬戸内の景色を眺めていると、あっという間に土庄港に到着します。港からタクシーに揺られて10分ほど。オリーブ畑が点在する丘の上に『千年オリーブテラス』はありました。

チェックインして案内された客室は、わずか4室だけのヴィラ！

窓の外には穏やかな海が広がり、まるで瀬戸内を独り占めしているような感覚に包まれます。喧騒から離れたプライベートな空間は、まさに隠れ家のよう。荷物を置いて深呼吸すると、不思議と心が軽くなるのを感じました。

日ごろの疲れを癒すように、お部屋からの景色をじっくり堪能していると、楽しみにしていた夕食の時間になりました。地元の創作料理店「暦（こよみ）」が手がける特製ディナーボックスが届きました！

1箱ずつワクワクしながら開けていくと……

お味噌汁は自分で温めるスタイルで、湯気が立ち上る瞬間に“旅の夜ごはん”らしい温もりを感じました

箱を開けると、小さなおつまみからメイン、デザートまで彩り豊かに並び、まるで宝石箱のように並んでいました。旬の素材が持つ力強さや土地の味わいがじんわりと伝わってくるお料理の数々に感激しました。

シェフの丁寧な手仕事に感激！

食後はテラスから海を眺め、静けさの中に虫の声や風の音を聞きながら、「何もしない贅沢」を噛みしめ、また明日から頑張ろう！ とふつふつと体中にエネルギーが巡っていくような、素敵な体験でした。

スパ併設棟も

千年の時を生きるオリーブの大樹のそばで過ごす一夜は、旅というより「自分をととのえる時間」です。短い滞在でも、心と体がリセットされていく感覚がありました。

