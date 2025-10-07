従業員のプライベートな悩みを専門家がサポート！アビリティー 福利厚生サービス「LIFE COMON(ライフコモン)」
アビリティーは、従業員が安心して働ける環境づくりを支援する福利厚生サービス「LIFE COMON(ライフコモン)」の提供を開始しました。
子育てや介護、経済的な不安といった、従業員のプライベートな課題解決を専門家がサポートする新しい形のプラットフォームです。
アビリティー 福利厚生サービス「LIFE COMON(ライフコモン)」
対象：全国の中小企業(主に東海地方に導入実績多数)
初期費用：33,000円(税込)〜
利用料金：基本月額料金 1,100円(税込)／従業員1人
スタートアップキャンペーン
内容：2026年3月までにご契約の場合、基本月額料金が550円(税込)になります
従業員が会社を離れる原因は、職場内の問題だけでなく、子育てや家族の介護といった私生活の悩みに影響を受けるケースが多くあります。
「LIFE COMON」は、そうした会社が直接関与しにくい領域を、会社に代わって専門家が支援する福利厚生プラットフォーム。
「頼れる専門家顧問(COMON)」を「複数企業で共有(common)する」ことで、従業員の“働きやすさ”を会社の外から支えます。
専門家による“暮らしの相談室”を企業に提供
子育てや介護、将来の経済的不安など、従業員が抱えるプライベートな悩みに専門家が寄り添います。
例えば、子育ての悩みは食育の専門家に、家計の不安はFPに、介護の課題はケアマネジャーや介護福祉士に相談することが可能です。
AIとは異なる、人と人との関わりがもたらす信頼と安心感が「LIFE COMON」の強みです。
主な機能
従業員がスマホやパソコンでいつでも利用できるWebサービスです。
主な機能は以下の通りです。話しやすそうな専門家を見つけて、自分の顧問として登録して相談ができるスキルアップや自分磨きができるセミナー・講演をオンラインで開催従業員の家族、定年退職者も無料で利用可能
会社経営もサポート
従業員だけでなく、企業経営にもメリットを提供します。
複数企業で共有し費用を抑えた「社外専門家によるハラスメント相談窓口」を設置できるほか、BCP対策としてSECOM社の安否確認サービスを特別価格で提供。
また、複数企業の共同参加で費用を抑えたリモート研修も提供可能です。
「LIFE COMON」は、従業員の暮らしと経営者の想いに寄り添い、職場に安心と笑顔を広げる新しい福利厚生サービスです。
従業員のエンゲージメント向上や離職率低下を支援し、企業の持続的な成長に貢献します。
アビリティーの福利厚生サービス「LIFE COMON(ライフコモン)」の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 従業員のプライベートな悩みを専門家がサポート！アビリティー 福利厚生サービス「LIFE COMON(ライフコモン)」 appeared first on Dtimes.