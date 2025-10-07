◇ナ・リーグ 地区シリーズ第2戦 ドジャース4―3フィリーズ（2025年10月6日 フィラデルフィア）

ドジャースの佐々木朗希投手（23）が6日（日本時間7日）、フィリーズとの地区シリーズ（DS）第2戦にリリーフ登板。2日（同3日）のワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦のレッズ戦から、3試合連続の登板となった。一打同点の場面でマウンドに上がり、確実に試合を締めて今ポストシーズン（PS）2試合連続の2セーブ目となった。デーブ・ロバーツ監督（53）は「ロウキは呼ばれた時にしっかり準備できていた。実際に大きなアウトを取ってくれた」と絶大な信頼感を口にした。

4―3の9回2死一、三塁の場面でマウンドへ。ナ・リーグ首位打者のターナーを相手に初球はスプリットから入り、2球目の内角99.3マイル（約159.8キロ）直球で二ゴロに仕留め、チームに勝利を導いた。2球で大役を果たした右腕は、笑顔で大谷翔平らチームメートとタッチを交わした。

指揮官は4―1の9回から佐々木ではなく、トライネンを投入した。佐々木の投入については「もちろん考えた」という。しかし「彼（佐々木）は2日で3試合登板というのは、これまでほとんど経験がない」という理由から、トライネンを選択。「ブレイク（トライネン）はこれまでポストシーズンでも非常に大事な場面を何度も投げてきた。そこに自信があったし、必要ならベシアも控えていた」と振り返った。

ブルペン陣全員を信頼しているため「事前に“ここでロウキを出す”と決めつけたくはなかった」と言う。トライネンが3連打で1点差に迫られ、左腕・ベシアをはさみ、結局最後は佐々木を投入せざるを得なくなったが「自分としては、あの時点でブルペンの中でもっとも信頼できるリリーバーを使っていたと思う」と選択に後悔はなかった。

佐々木はDS第1戦では5―3の9回から4番手として、初めてセーブシチュエーションでマウンドへ。最速100.8マイル（約162.3キロ）直球と落差大きいスプリットで強打のフィリーズ打線を封じた。1安打こそ許したが、わずか11球で最終回を締める安定の投球を披露した。

指揮官は5日（同6日）の試合前日オンライン会見で、佐々木の起用について「9回だけに固定されるような使い方はしたくない」としながらも、クローザーと呼ぶにふさわしいかの問いに「彼はその資格を得ている」と断言。「彼は、最も重要な場面で使うリリーバーの1人」と絶大な信頼感を示していた。