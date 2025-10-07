食楽web

富山県高岡市・高岡駅が最寄りのイノベーティブフレンチレストラン『s. r-trois（エス エール トロワ）』。ここでは月に一度だけ、特別な「フレンチ朝ごはん」が提供されるということで体験してきました。

シェフの思いから生まれた特別な朝食イベント

朝ごはんを外で食べるのが好きだという村田シェフが、「フレンチの朝ごはんがあったら素敵だな」と考えスタートしたのが、このイベント。『petit déjeuner（プチ・デジュネ）』と題され、完全予約制の朝食会なのです。

北陸の恵みを生かした一皿

キュルティヴァトゥール

「フレンチ朝ごはん」で最も印象的なのは、北陸各地の食材を主役に据えたプレートです。高岡市にある三歩菜園で育てられた野菜は、農薬や化学肥料をできる限り抑えて栽培されており、瑞々しさと力強い味わいが特徴です。

福井県大野市で人の手によって丁寧に育てられる荒島ポークは、年間わずか200頭しか出荷されない希少な豚です。冷めても美味しいあっさりとした脂身と柔らかな肉質は、まさに北陸を代表する逸品です。

名水赤玉のウルフブルイエ

手頃な価格で楽しむ贅沢

これらの料理にドリンク1杯、さらに焼き菓子がセットになって、料金は2,570円（税・サービス料込）。元日本大使公邸料理人を務め、『ヒトサラ BEST Chef ＆ Restaurant 2024-2025』にも選出された村田シェフの料理を朝から気軽に楽しめるのは、このイベントならではの体験でした。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

s. r-trois

住：富山県高岡市清水町3-5-58 Nビル2F

TEL：050-3159-4027

営：12：00～14：30、18：00～21：30（いずれも一斉スタート）

休：日曜ディナー（ランチ営業のみ）、月曜